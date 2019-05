“CHE CAZZO DE FINE” – MARCO GIALLINI NON SI DA’ PACE PER L’ADDIO DI DE ROSSI: “BASTA, PER ME E’ “FINITA”, LA ROMA HA DA OGGI UNO DI MENO CHE “SOFFRE “(CALCISTICAMENTE PARLANDO) PER UNA SQUADRA E PER UNO SPORT” – E L’OLIMPICO METTE NEL MIRINO PALLOTTA E BALDINI, GASPARRI MOSTRA UN CARTELLO: “BASTA BOSTON” – DAGLI JUVENTINI VELTRONI E BUFFON A BEPPE FIORELLO: ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA A RENDERE OMAGGIO A DE ROSSI - FOTO+VIDEO+STRISCIONI

"Quattro anni passati insieme, tanti momenti condivisi che ci hanno sempre più uniti, sei stato lucido e forte nelle situazioni difficili". Edin Dzeko saluta così, su Instagram, Daniele De Rossi, che ieri sera ha disputato contro il Parma l'ultima partita con la maglia della Roma.

"Con la tua coerenza sei riuscito a fare gruppo e squadra per superare coesi ogni difficoltà per la tua amata maglia e per la tua città - scrive l'attaccante bosniaco - Mi viene in mente un momento: il 10 aprile dell'anno scorso. Io mi procuro il rigore, tu lo trasformi. La prova che con l'unità di squadra nessun risultato è precluso, nemmeno la semifinale di Champions League. Grazie di tutto. Ti voglio bene". Un messaggio per il centrocampista arriva anche, sempre via Instagram, da Stephan El Shaarawy: "Infinitamente grazie DDR!", l'addio lapidario dell'attaccante giallorosso. (Italpress)

MARCO GIALLINI SU INSTAGRAM

-Io non ci posso credere, STAMO A FA NA FESTA ! Organizzata ... che cazzo de fine ...

- Mi chiedo dove sia finito il Cuore. Non può essere che persone ,dati gli interessi , i Giochi di “potere”, nella speranza di essere immortali, possano in qualche modo dare con nonchalance una notizia cosi ad un PUBBLICO CALCISTICO come quello della ROMA, Pubblico che avrebbe Meritato nel corso della Storia, di avere Maggiori Soddisfazioni e di “soffrire” Meno! ... Questa, non la Perdonerei nemmeno a MIA MADRE, . Figuriamoci ad un Presidente che non conosco ... o a chi per lui .

Basta, per me e’ “finita “ ... la -ROMA-, ha da Oggi , uno di Meno che “soffre “( Calcisticamente parlando ) per una Squadra e per uno Sport , che ha disatteso le aspettative di chiarezza , e di appartenenza a qualcosa, che avesse a che fare con il Cuore! CIAO DANIELE! Io lo so’ che Tu il Cuore ce ll’hai ... da venne . Allora Famo na cosa tra de noi ... (mi riferisco , a Tutti quelli, che hanno ancora questo Organo Funzionante), TI VOGLIAMO BENE SEI MIO FRATELLO , MIO AMICO ,LA PERSONA CON LA

QUALE IO LA MIA FAMIGLIA ,I MIEI AMICI ... (ANCHE QUELLI CHE NON CONOSCO)

ABBIAMO CONDIVISO , LA PASSIONE, E LO SMISURATO AMORE PER UNA CITTA’ E PER LA SUA GENTE . TI VOGLIO BENE ,FRATELLO D’ELEZIONE ... MI MANCHERAI NON SAI NEMMENO QUANTO . SEI UNO DEI PIU GRANDI CALCIATORI CHE QUESTA SQUADRA ABBIA MAI AVUTO . TI MANDO E TI MANDIAMO UN ABBRACCIO CON STRETTA DA FARE MALE ... NON VEDERE LA TUA FACCIA, prima e dopo LA PARTITA , ci priverà del “NOSTRO “Senso Vero dello Sport, e di questo Gioco ..CIAO DANIELE . Marco Giallini .

L' OLIMPICO NON PERDONA PALLOTTA

Gianluca Lengua per il Messaggero

Nella lettera a cuore aperto pubblicata sabato scorso, Daniele De Rossi ha invitato i tifosi a mettere da parte la rabbia.

Un sacrificio non da poco per chi ha tanto amato il centrocampista per 18 anni e ieri lo ha visto dire addio alla maglia a cui ha dedicato un' intera carriera. All' Olimpico i cancelli sono stati aperti alle 18 e, nonostante la pioggia che non dato un attimo di tregua, all' appuntamento con la storia si sono presentate 62.304 persone.

Famiglie, bambini, adulti e turisti hanno acquistato un biglietto per essere presenti a una celebrazione che resterà scolpita nella mente di tutti. Sono migliaia quelli che indossavano la maglia del numero 16, alcuni l' hanno comprata agli store nei pressi dell' impianto, qualcuno ha rispolverato quella di Totti, ex capitano come Daniele, altri invece ne hanno indossata una rossa con la scritta DDR. Qualcuno ha anche provato a intrufolarsi allo stadio senza biglietto, ma è stato fermato dalle forze dell' ordine.

Nonostante l' invito alla calma partito proprio dal protagonista della serata, James Pallotta è rimasto nel mirino degli ultras che con uno striscione apparso nei pressi di piazza Mancini hanno rincarato la dose di insulti («Su stemma e caro prezzi temi a noi cari, hai pensato solo ai tuoi sporchi affari.Giù le mani dalla nostra passione, buffone»). Non solo il presidente al centro delle polemiche, ma anche l' ad Fienga, il vicepresidente Baldissoni e il consulente Baldini, a cui sono stati indirizzati striscioni con contenuti molto pesanti. La celebrazione per Daniele si è alternata alla contestazione contro chi ha deciso di pensionare una bandiera della Roma senza preavviso. Per la prima volta da quando il club giallorosso è guidato dagli americani, i cori di protesta intonati dalla Curva Sud hanno coinvolto tutti i 60 mila tifosi dell' Olimpico «Pallotta pezzo di m...», «Vendi la Roma», «Franco Baldini devi morire».

Una protesta rabbiosa nei confronti della società che ha unito tutta la tifoseria romanista. A pochi minuti dall' inizio del match, infatti, una distesa di sciarpe ha colorato l' intero stadio Olimpico di giallo e rosso, il nome di De Rossi è stato urlato a squarciagola quando lo speaker ha annunciato il suo nome per l' ultima volta durante la lettura delle formazioni. Poi una coreografia da brividi con migliaia di bandiere e uno striscione lungo quanto la Curva sorretto da centinaia di tifosi. La contestazione è proseguita anche durante il match, salvo fermarsi per un' ovazione a Claudio Ranieri «Nel momento del bisogno hai risposto presente ora ricevi l' omaggio della tua gente» è lo striscione che ha fatto commuovere il tecnico di San Saba.

