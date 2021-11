Da corrieredellosport.it

icardi wanda nara

È ufficialmente finita la storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una storia d'amore turbolenta, ricca di passione e sentimento, terminata a quanto pare per un tradimento del calciatore argentino. Ora i due sono pronti a firmare le carte del divorzio e a dividere l'ingente patrimonio accumulato in ben sette anni di matrimonio. Il portale argentino Noticias ha elencato tutti i beni di Wanda e Icardi, senza ombra di dubbio una delle coppie più ricche del mondo del calcio e dello showbiz internazionale.

Il patrimonio di Wanda e Icardi

Wanda Nara è proprietaria al 100% della società World Marketing Football, con la quale gestisce due attività fondamentali: il marchio MI9 di Mauro Icardi e Wan Collection, una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a collaborare nel 2017. Da qualche mese la Nara ha aperto un'altra attività, assai sponsorizzata su Instagram, la Wanda Cosmetics. Del patrimonio della coppia fanno parte inoltre sette auto di lusso e cinque case.

wanda nara icardi

Le auto di Wanda e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi possiedono: una Lamborghini Huracan Spyder blu, valutata circa 230mila euro, una Bentley Bentayga, dal valore di oltre 150mila euro, una Rolls Royce Ghost bianca e nera di quasi 300mila euro, un Hummer H2 personalizzato dotato di una playstation che è valutato all'incirca 110mila. Fanno parte del ricco patrimonio anche una Mercedes Benz Classe G e un Range Rover (entrambi dal valore di 160mila euro) e un camion Cadillac Escalade che supera i 100mila.

Le case di Wanda e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi possiedono ben due appartamenti a Milano: uno si trova a pochi passi dallo stadio San Siro e comprende una piscina privata in terrazza; l'altro è situato nel quartiere Porta Nuova.

icardi wanda nara

Qualche anno fa la coppia ha acquistato pure una casa in campagna, a Galliate, a 50 minuti dal capuologo meneghino. Il valore della struttura si aggira intorno ai due milioni di euro. Il patrimonio della famiglia Icardi comprende in più una casa sul lago di Como e una a Tigre, in Argentina. Quest'ultima è l'abitazione che Wanda ha condiviso con l'ex marito Maxi Lopez nei primi mesi del loro matrimonio. La casa è rimasta alla Nara come riscatto per tutti gli alimenti che in passato l'ex calciatore non ha mai elargito all'ex moglie e ai tre figli.

la china suarez 5

ICARDI

Da www.corrieredellosport.it

Nuovi dettagli sulla burrascosa rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A spifferarli, ancora una volta, la giornalista argentina Yanina Latorre. Contrariamente a quanto si pensava nei giorni scorsi China Suarez sarebbe arrivata a Parigi di sua spontanea volontà e non con un volo pagato dall'attaccante del PSG.

Insieme a due amici si sarebbre presentata nell'hotel di lusso dove pare abbia voluto incontrare a tutti i costi Icardi."Quando è finita la partita del Paris Saint-Germain lei era già in albergo e ha chiesto una maglia rosa personalizzata della squadra", ha spifferato Yanina al programma tv Los ángeles de la mañana.

La reazione di Mauro Icardi

ICARDI 19

Dopo che Wanda Nara ha scoperto dell'incontro tra il marito e l'attrice tramite una serie di email anonime avrebbe chiesto spiegazioni al calciatore, che inizialmente le aveva parlato di un "flirt virtuale" con China Suarez. In realtà i due avrebbero avuto modo di incontrarsi in un weekend di fine settembre, mentre Wanda era in Italia per seguire la settimana della moda.

la china suarez 4

"Che colpa ne ho se è venuta?": con queste parole si sarebbe giustificato Maurito, che non sarebbe però riuscito a salvare il suo matrimonio. La sua risposta avrebbe indignato ancora di più la moglie, turbata dalle bugie e dagli inganni del compagno. Dopo l'ennesima balla Wanda ha lasciato Parigi ed è volata a Milano. Ufficialmente per impegni di lavoro ma pure per prendere le distanze da Icardi. "È finita per sempre", avrebbe confidato agli amici più cari.

wanda nara maxi lopez

icardi wanda nara mauro icardi wanda nara 2 la china suarez 3 mauro icardi wanda nara 1 wanda nara icardi china suarez la china suarez 1 ICARDI WANDA NARA eugenia suarez eugenia suarez 14 eugenia suarez 15 eugenia suarez 18 eugenia suarez 4 eugenia suarez 5 eugenia suarez 12 eugenia suarez 13 eugenia suarez 6 eugenia suarez 3 eugenia suarez eugenia suarez 6 eugenia suarez 16 eugenia suarez 17 la china suarez 2 eugenia suarez 5 eugenia suarez 11 eugenia suarez 10 eugenia suarez 9 eugenia suarez 8 wanda nara con icardi e maxi lopez