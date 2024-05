“CHE NOIA! AVREI DOVUTO PORTARE IL MIO CUSCINO. UCCIDETEMI" - MAX VERSTAPPEN SI SFOGA IN RADIO DURANTE LA GARA DOMINATA DA LECLERC A MONTECARLO – L’URLO DI GIOIA DI LECLERC SEGUITO DA UN LIBERATORIO "FUCK", POI LE LACRIME E QUEL "CE L'ABBIAMO FATTA, FINALMENTE. NEGLI ULTIMI GIRI HO PENSATO MOLTO ALLE PERSONE CHE NON CI SONO PIÙ: A MIO PAPÀ, CHE HA FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER PERMETTERMI DI ESSERE QUI OGGI, E A JULES BIANCHI" - IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO IN LACRIME…

Da fanpage.it

max verstappen

Il Gp di Montecarlo non è solo una roulette, ma è vero che tutto può succedere. Ci sono vincitori e sconfitti e un singolo episodio, magari avvenuto nelle retrovie, può determinare l'esito finale. Max Verstappen lo sa, ha vinto due volte a Monaco, dove risiede, ma stavolta non gli è andata bene: ha chiuso sesto, e durante la gara si è lamentato e non poco usando una frase poco elegante. Ha parlato di gara noiosa, e così ha scatenato un dibattito enorme, perché spesso il tre volte campione del mondo è stato accusato di aver vinto Gp noiosissimi.

Leclerc trionfa per la prima volta a Monaco

Charles Leclerc ha trionfato in casa, ci è riuscito per la prima volta. Un successo straordinario, che suggella un weekend magnifico. Pole e vittoria, e maledizione abbattuta. Leclerc è il vincitore, Max Verstappen è il grande sconfitto. Perché ha chiuso la gara solo sesto, in mezzo alle Mercedes. Resta saldamente al comando del Mondiale Piloti, ma nonostante ciò si è lamentato non solo della sua gara ma del Gp di Monaco in generale.

leclerc gp montecarlo

Verstappen in un team radio si lamenta per la noia di Montecarlo

Un team radio è esemplificativo del suo pensiero. Parole come macigni quelle di Max che a un certo punto, quando si era grosso modo a metà gara, ha detto: "Questo è veramente noioso. Avrei dovuto portare il mio cuscino. Uccidetemi".

(...)

LECLERC

Da https://www.fanpage.it/ -Estratti

Insomma, quando tocca al tre volte campione del mondo è tutto apposto, in caso contrario, come questo, arrivano team radio se non di fuoco quantomeno polemici. Le polemiche, su queste parole di Verstappen, sono pronte a nascere, anzi, a esplodere.

leclerc sainz gp montecarlo

Chissà quante volte l'avrà sognata, ma ora per Charles Leclerc la prima vittoria in Formula 1 nel GP di Monaco sulle strade della sua Montecarlo è divenuta realtà. Al terzo tentativo scattando dalla pole nella gara di casa, il 26enne monegasco è riuscito a mettere fine a quella che ormai sembrava essere diventata una vera e propria maledizione. E nell'emozionante team radio finale con il muretto della Ferrari si capisce quanto questo trionfo sia stato liberatorio e quanto fino a quel momento fosse il peso di non essere mai riuscito a vincere davanti alla sua gente.

charles leclerc - gp di montecarlo

Un urlo di gioia seguito da un liberatorio "F*ck", poi le lacrime e quel "Ce l'abbiamo fatta, finalmente" gridate dopo esser passato sotto la bandiera a scacchi che ha sancito la fine del suo digiuno in quella gara a cui è inevitabilmente più legato, che raccontano alla perfezione ciò che stava provando in quel momento il pilota della scuderia di Maranello. Ma c'è anche del non detto in quel commovente team radio con il suo nuovo ingegnere di pista Bryan Bozzi: una vittoria da dedicare alle persone che più di tutti hanno creduto in lui e che da diversi anni ormai non ci sono più, vale a dire suo papà Hervé scomparso nel 2017 e l'amico Jules Bianchi morto in seguito ad un tragico incidente in Formula 1 nel 2015.

charles leclerc - gp di montecarlo

"Negli ultimi giri mi è passato di tutto nella testa. Ho pensato molto alle persone che non ci sono più: a mio papà, che ha fatto tutto il possibile per permettermi di essere qui oggi, e a Jules" ha difatti rivelato un emozionatissimo Charles Leclerc nel dopo-gara ai microfoni di F1 TV prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti sotto e sopra il podio (dove a scoppiare in lacrime di gioia è stato addirittura il Principe Alberto di Monaco).

charles leclerc - gp di montecarlo

(...)

gp montecarlo sainz