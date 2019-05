“CHI E’ INNOCENTE, NON SI IMPICCA” - LA PATTINATRICE USA BRIDGET NAMIOTKA INTERVIENE SUL SUICIDIO DI JOHN COUGHLIN: "E' STATO IL MIO PARTNER. E HA ABUSATO DI ME E ALTRE 9 PERSONE” (LE MOLESTIE DURARONO QUANDO LEI AVEVA DAI 14 AI 17 ANNI) - I DUE PATTINARONO INSIEME DAL 2004 AL 2007, LUI SI È TOLTO LA VITA A GENNAIO...

Maria Strada per corriere.it

Un pattinatore statunitense morto suicida lo scorso gennaio è stato ufficialmente accusato dalla sua ex compagna di coppia di molestie sessuali. Bridget Namiotka, 29 anni, domenica scorsa su Facebook ha lanciato una serie di messaggi contro John Coughlin, che si era suicidato il 18 gennaio impiccandosi. «Qualcuno che è innocente non si impicca. Pensate alle vittime quando sostenete che cosa ha fatto ad almeno 10 ragazze», ha scritto Namiotka, che ha fatto coppia nell’artistico con Coughlin tra il 2004 e il 2007, quando lei aveva dai 14 ai 17 anni e lui dai 18 ai 21.

Coughlin si era tolto la vita il giorno dopo aver ricevuto notifica di sospensione dal Centro americano per lo Sport Sicuro (US Center for SafeSport) proprio per accuse di mala condotta sessuale. «Mi spiace, ma John ha fatto del male ad almeno 10 persone inclusa me», ha scritto in un primo tempo Namiotka rispondendo a un post su Facebook in memoria di Coughlin: «Ha abusato sessualmente di me per due anni». Il post che ha dato il la alla serie di sfoghi dell’atleta è stato poi cancellato. Namiotka in tribunale è rappresentata dall’avvocato John Manly, già leader della difesa nel caso delle oltre 200 atlete della Federginnastica Usa contro Larry Nassar, il coach condannato a 175 anni di prigione (qua il racconto della stella Simone Biles).

«Le mie clienti e io vogliamo che una cosa sia chiara: John Coughlin ha usato la sua posizione di fiducia e potere e prominenza nel pattinaggio artistico per abusare sessualmente molti minori. Io rappresento tre di loro», ha spiegato Manly a Usa Today.

Insieme Namiotka e Coughlin hanno vinto tre medaglie alle Junior Grand Prix series, e ottenuto un nono posto ai campionati nazionali 2007 a livello senior. Lui, poi, con partner diverse dopo il ritiro della giovane, ha vinto il campionato americano nel 2011 e nel 2012 ottenuto una medaglia d'argento al Four Continents 2012 (la competizione annuale aperta a tutti i non europei).

