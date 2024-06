“CI VUOLE UN PO’ DI TEMPO PER METTERSI A POSTO” – SPALLETTI DOPO LO SCIALBO 0-0 IN AMICHEVOLE CON LA TURCHIA AMMETTE: “LA SQUADRA HA ACCUSATO LA FATICA, È LA CLASSICA PARTITA DI INIZIO” (QUALCUNO GLI DICA CHE TRA 10 GIORNI COMINCIANO GLI EUROPEI) – I GIORNALI BOCCIANO CHIESA E MANCINI CHE TRA FALLI E PALLE PERSE NON NE AZZECCA MEZZA – DI RETEGUI, INVECE, SI RICORDA SOLO UNA ROVESCIATA VELLEITARIA…

Da ilnapolista.it

La prima amichevole dell’Italia in avvicinamento ad Euro2024 non ha sodisfatto. Non solo per il risultato che è rimasto bloccato sullo 0-0, ma soprattutto per il gioco che non si è visto da parte degli Azzurri. Non convince nessuno dei calciatori che sono scesi in campo, ma alcuni più di altri.

A Mancini ad esempio Repubblica regala un 5

Mancini Alla quarta palla persa, rischiando l’autogol, Spalletti s’inarca allargando le braccia.

Il Corriere dello Sport lo premia con un 5,5

Sbaglia un retropassggio che mette in difficoltà Vicario, meno sicuro rispetto ad altre uscite

Infine la Gazzetta gli da 4,5

Scomparso il Mancini prepotente e di personalità di De Rossi, ecco quello che deve ricorrere a falli da dietro e trattenute per non farsi sfuggire il rivale. Come se la maglia azzurra fosse pesante

Delusione anche per Chiesa che prende 5,5 da Repubblica

Gli adolescenti troppo smaniosi rischiano di godersi poco il tragitto verso il piacere.

5 dal Corriere dello Sport

Poco dopo il ventesimo, fa vedere cosa intende Spalletti per “riaggressione feroce”. Il problema è il resto. Che è poco e che deve crescere nei prossimi giorni, l’Italia ha bisogno di lui.

E ben 4,5 dalla Gazzetta dello Sport

Nel giorno in cui Sinner diventa il numero uno, il “nostro Sinner” scompare o quasi, pur giocando nella sua prediletta fascia sinistra. Un tiraccio, un affondo e dopo 45 minuti il cambio inevitabile

SPALLETTI

Da areanapoli.it

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport dopo il pareggio tra l'Italia e la Turchia: "Non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è stata alta e ha tentato di fare le cose, è la classica partita da inizio. Ci vuole un po’ per mettersi a posto. C’è ancora la partita di domani per fare delle scelte, ci si prende tutto il tempo possibile", ha affermato il C.T. degli Azzurri.

Spalletti ha poi aggiunto: "Bisogna arrivare a dopodomani mattina. Bisogna saper cambiare velocemente, la squadra ha accusato un po’ la fatica, davanti non siamo stati brillantissimi, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma ormai la partita era finita. Di riaggressioni ce ne sono state diverse fatte bene, poi abbiamo perso troppe palle facili. Soddisfatto perché la partita è stata vera, intensa, si vanno ad acchiappare e conoscere certe cose”.

