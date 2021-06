15 giu 2021 12:31

UN “COLOSSO” SOTTO AL TITANO – A QUASI QUARANT’ANNI L’EX INTERISTA MAICON FIRMA CON IL CLUB SAMMARINESE TRE PENNE PER DISPUTARE DUE PARTITE DELLA NUOVA “CONFERENCE LEAGUE” – IL TERZINO BRASILIANO HA DISPUTATO L’ULTIMA STAGIONE AL SONA IN SERIE D: “MI SENTO MOLTO BENE FISICAMENTE. PER ME E TORNARE A GIOCARE UNA COMPETIZIONE EUROPEA DOPO TANTI ANNI SARÀ EMOZIONANTE”