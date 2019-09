“PAPÀ SINISA È UN GUERRIERO: È LUI A DARCI FORZA”, LE FIGLIE DI MIHAJLOVIC VIRGINIA E VIKTORIJA, A “VERISSIMO” RACCONTANO LA LOTTA DEL PADRE CONTRO LA LEUCEMIA: "ABBIAMO PAURA PER LUI, EPPURE LUI NON SEMBRA NEANCHE MALATO, PERCHÉ…" - E POI RIVELANO COME HANNO SCOPERTO LA MALATTIA DEL BABBO: “ERAVAMO IN SARDEGNA…” – OGGI PRIMA DI CAMPIONATO SENZA MIHA IN PANCHINA CHE MANDA UN MESSAGGIO AI CALCIATORI: "SIATE DISPERATI MA CON QUALITA’”