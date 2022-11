“CONFIDO CHE LA SOCIETÀ JUVENTUS RIUSCIRÀ A DIMOSTRARE DI AVER AGITO SEMPRE CORRETTAMENTE" - JOHN ELKANN ARCHIVIA L’ERA ANDREA AGNELLI: “LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA JUVENTUS RAPPRESENTANO UN ATTO DI RESPONSABILITÀ, CHE METTE AL PRIMO POSTO L’INTERESSE DELLA SOCIETÀ” – “ALLEGRI RIMANE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELL'AREA SPORTIVA"

Da gazzetta.it

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

John Elkann parla per la prima volta sul terremoto in casa Juve: "Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della società - ha detto l'a.d. di Exor -. Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente".

"Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo - ha proseguito Elkann -. Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo.

MASSIMILIANO ALLEGRI CON JOHN ELKANN E ANDREA PIRLO SULLO SFONDO

Voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili. La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario".

jaki elkann allegri jaki elkann allegri jaki elkann allegri john elkann e massimiliano allegri foto mezzelani gmt 198