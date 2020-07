“CONTE VIA DALL’INTER” - L’ESPERTO DI MERCATO LUCA MOMBLANO (CHE L’ANNO SCORSO DIEDE GUARDIOLA ALLA JUVE) SPARA LA BOMBA: “ZHANG HA DECISO DI ESONERARE L’EX CT” – SI ACCENDE IL FANTAMERCATO: CONTE TORNA ALLA JUVE E ALLEGRI VA ALL’INTER?

Il match di Verona è appena finito, con gli scaligeri bravi ad agguantare il 2-2 negli ultimi minuti e ad acuire la crisi dell’Inter, scavalcata in classifica anche dall’Atalanta. Luca Fausto Momblano interviene in diretta a TeleLombardia e richiama l’attenzione degli spettatori: quello che sta per fare è un annuncio molto importante.

Inter, l’annuncio di Momblano

Il giornalista, grande esperto di mercato, ha parlato a nome di una “fonte molto autorevole”, che prima dell’inizio del match gli avrebbe fatto una rivelazione: “Zhang ha deciso di esonerare Conte al termine della stagione, indipendentemente dai risultati che otterrà d’ora in poi”.

Lo stesso Momblano ha poi ribadito il concetto su Twitter: “La decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà. E nessuno è in difesa di Conte – a nessun livello – all’interno del club nerazzurro”. Insomma, l’allenatore sarebbe stato individuato come il responsabile numero uno del clamoroso crollo nerazzurro nella seconda parte di campionato. E potrebbe addirittura salutare l’Inter.

Tutti contro Conte

Nessuno in difesa dell’allenatore, dunque, almeno secondo Momblano. E a scagliarsi contro Conte è stato anche Fabio Ravezzani nei suoi commenti post gara su Twitter: “Inter deludente per l’atteggiamento in campo, prima ancora che per il risultato. Questa è la vera sconfitta di Conte.

Dopodiché la squadra potrebbe ancora finire 2nda in classifica, ma l’involuzione del gruppo preoccupa e chiama in causa alcune dichiarazioni improvvide del tecnico”. Non è finita: “Conte non ha mai capito e non capirà mai che esiste una igiene delle parole da parte di un allenatore. Mettere in discussione squadra, società e la sua stessa permanenza dopo risultati non positivi avvelena solo i rapporti. Antonio è un vincente che non sa gestire le sconfitte”.

Conte in bilico, le reazioni dei tifosi

Scetticismo e incredulità i sentimenti predominanti nei sostenitori nerazzurri dopo il clamoroso annuncio di Momblano. “Cmq esonerare uno che ha un triennale e prende 11 milioni l’anno la vedo davvero difficile”, è il giudizio di Max. “Non è ipotizzabile avere a libro paga 50 mln tra Spalletti, Conte e Allegri.

L’unico scenario possibile sarebbe che Conte si accasa, quindi ribaltone anche alla Juve deciso da Agnelli con Conte al posto di Sarri e Acciughina portato da Marotta. Potrebbe non essere così fantasia”, è invece lo scenario di un tifoso interista. “Io me lo auguro davvero”, scrivono in molti mentre la chiosa è di Paola: “Credevo che almeno a iniziare la nuova stagione Conte ci arrivasse”.

