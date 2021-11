https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/diavolo-rsquo-ha-corna-milanista-calhanoglu-divorzia-dopo-solo-180197.htm

esultanza calhanoglu derby

Da liberoquotidiano.it

Hakan Calhanoglu ha vissuto un derby molto particolare. Dopo pochi minuti si è andato a prendere il pallone con l’assenso di Lautaro Martinez e ha calciato il rigore che ha dato il momentaneo vantaggio all’Inter. Ovviamente la scelta del turco di andarsi a tirare e segnare dal dischetto, con tanto di esultanza piuttosto smodata, non è affatto piaciuta ai tifosi del Milan, che si sono sentiti feriti.

E non hanno tutti i torti: non che Calhanoglu non dovesse calciare il rigore, però di certo poteva avere più tanto nell’esultanza, dato che il suo addio già è stato molto discusso. Il turco è infatti andato via a parametro zero, per giunta firmando con i rivali cittadini dell’Inter. E così il day after del derby, terminato con un 1-1 che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto ai nerazzurri per il numero di occasioni da gol sprecate (compreso un altro rigore, stavolta tirato da Lautaro e parato da Tatarusanu), i tifosi rossoneri si sono sfogati contro il turco.

Lo hanno fatto esponendo uno striscione diretto e molto duro, durissimo. “Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di me***”. Insomma, un messaggio molto pesante: il turco farà bene a “tenerselo” per evitare ulteriori polemiche.

