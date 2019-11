“CRISTIANO RONALDO ARRABBIATO? ORA VI SPIEGO TUTTO” - LA JUVE BATTE IL LOKOMOTIV CON UN GUIZZO DI DOUGLAS COSTA NEL FINALE E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI, SARRI PARLA DELLA SOSTITUZIONE DI CR7 CHE AL MOMENTO DEL CAMBIO NON GLI HA STRETTO LA MANO: “HA DA GIORNI PROBLEMI A UN…” – SERATA SFORTUNATA PER IL PORTOGHESE: RAMSEY GLI "SCIPPA" GOL E RECORD - VIDEO

"La prestazione non è stata delle migliori, abbiamo concesso il fianco a tante ripartenze. Sapevamo che avrebbero impostato una partita di questo tipo, primo tempo troppo aperti e secondo con troppi giocatori sopra la linea della palla con circolazione troppo lenta e rischio di perderla. Buono l'aspetto caratteriale perché ho visto che la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l'ha raggiunta con Douglas Costa in collaborazione con Higuain".

Maurizio Sarri ha commentato con soddisfazione ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus a Mosca contro la Lokomotiv. Decisiva anche la scelta di tenere in campo il Pipita e sostituire Ronaldo, apparso arrabbiato al momento dell'uscita dal campo. "Lo era perché non stava benissimo. Da qualche giorno ha un piccolo disordine a un ginocchio e gli si affatica un adduttore con troppa facilità. Già alla fine del primo tempo era nervoso, poi in un'accelerazione ho visto qualcosa che non mi piaceva e ho avuto paura che si facesse male".

Juve, Sarri: "Ora vinciamo il girone!"

Per vedere Douglas Costa trequartista dal primo minuto "è presto per la sua condizione fisica e ancora lo fa in maniera un po' timida. Sull'accelerazione ancora non è quello di prima ma un giocatore di quella qualità può giocare in qualsiasi zona del campo". Sulla tribuna per Bernardeschi e sulla condizioni di altri elementi Sarri ha aggiunto: "Avevamo necessità di far rifiatare qualcuno e abbiamo preferito tenere fuori Bernardeschi. Ramsey e Douglas Costa 90 minuti non li avevano e li abbiamo alternati. Rabiot non giocava con continuità e la situazione non era tranquillissima sulla tenuta della gara. Abbiamo preso qualche rischio, cambiato tanto, forse troppo rispetto alle ultime formazioni. Avevamo la sensazione che si potesse essere stanchi". Infine, sulla qualificazione, Sarri ha concluso: "Ottenerla con due giornate d'anticipo non è semplice in un girone così corto. Adesso pensiamo a vedere se c'è la possibilità di arrivare primi ma essere qualificati è già tanto".

Serata ‘sfortunata’PER CR7: la deviazione di Ramsey gli ha anche impedito la possibilità di diventare il calciatore che in Coppa è andato a bersaglio contro il maggior numero di squadre diverse

