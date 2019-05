“CRISTIANO, VORREI ESSERE QUELLA ROCCIA” – IL COMMENTO DI TONI KROOS A UNA FOTO DI CR7 SCATENA UN PANDEMONIO SU INSTAGRAM: ECCO COME E’ FINITA - IL CENTROCAMPISTA DEL REAL DURANTE IL PROGRAMMA 'LATE NIGHT BERLIN' SI E' DIVERTITO A ‘TROLLARE’ SUI SOCIAL ALCUNI SUOI COLLEGHI: A MUELLER HA DETTO, AD ESEMPIO, CHE ODORA DI CARNE BAVARESE…

Lo scherzo è bello finchè dura poco, si dice. Ma se lo scherzo è quello di Toni Kroos, allora è bello e basta. Il centrocampista tedesco ospite nel programma "Late Night Berlin" è stato coinvolto in un'iniziativa al quanto bizzarra che ha regalato grande spettacolo e divertimento.

Il conduttore lo ha infatti costretto a scrivere alcuni commenti su Instagram e tra i vari, il più curioso è sicuramente quello lasciato sotto una foto di Ronaldo in mutande appoggiato su un sasso. «Vorrei essere quella roccia». Chissà cos'avranno pensato i 10 milioni di utenti che hanno lasciato il like, prima della "smentita" dello stesso Kross: «Ho dovuto farlo per un programma televisivo tedesco, scusa Cris».

CR7 MA ANCHE... - Ad essere finiti nel mirino dello scherzo anche Thomas Müller, «Mi manchi qui al Real Madrid. Nessun odora di Leberkäs (famosa piatto di carne bavarese) come fai tu». Colleghi, quindi, ma non solo. Qualche parolina divertente anche per la nazionale tedesca: «Hey DFB, ora posso dirvelo: Fortnite è molto più divertente del calcio».

