Elisa Sola per repubblica.it - Estratti

«È successo anche a me. Spero che questa ragazza mi contatti. Sono pronta a testimoniare per lei». C’è un’altra persona, oltre alla commessa di 22 anni di Torino, che sostiene di avere avuto una relazione con il calciatore del Toro Demba Sek, indagato per revenge porn dalla procura che ha tuttavia chiesto per lui l’archiviazione.

Questa persona sostiene – anche lei – di essere stata ripresa dal giocatore senza consenso durante momenti di intimità. E ha scelto di pubblicare, mostrando volto e nome, un lungo video su TikTok. Un video dove, dietro di lei, sullo sfondo, compaiono screenshot di conversazioni su Whatsapp nelle quali non si vedono i nomi di mittente e destinatario.

La “tiktoker” afferma che quei messaggi – anche intimidatori – siano stati mandati a lei dall’attaccante granata due anni fa, al termine della loro presunta relazione. Vero o no, tanto basta per infiammare il dibattito sul Metoo. Il suo video è stato inoltrato tremila volte soltanto su Tik tok. I commenti sono circa duemila. E la polemica sul revenge porn, reato odiosissimo ma molto diffuso specie tra i giovani, riesplode sui social.

A garanzia di Seck va precisato che questa ragazza potrebbe essere inattendibile. Nessuno – per ora - ha verificato il contenuto delle sue accuse. Nemmeno la magistratura perché, come lei stessa dichiara, non è mai stata inviata una denuncia contro Seck (ora sarebbe comunque troppo tardi).

Il video dell’altra presunta ex di Seck è stato pubblicato circa due settimane fa. E continua a dare vita a una serie di commenti. «Io ormai non posso più denunciarlo – dice la tiktoker - perché sono passati due anni dai fatti. Mi sento molto in colpa per non averlo fatto. Se lo avessi denunciato quando è successo, magari quella ragazza non avrebbe provato quello che ho provato anch’io due anni fa».

E ancora: «Per me è difficile parlarne ma ci tengo a farlo», afferma la tiktoker nella prima parte del video, nel quale Seck non viene mai citato ma allusioni e riferimenti a lui sono inequivocabili. «Circa due anni fa lo frequentavo – racconta la giovane – quando ci siamo lasciati mi ha detto che mi aveva fatto dei video intimi di nascosto, con me. Mi ha anche scritto che non li avrebbe mandati a nessuno, che sperava che io avrei apprezzato la sua sincerità. E che sperava che io fossi contenta di avere fatto quello che avevo fatto con lui, perché lui è uno che gioca in prima squadra e che diventerà famosissimo».

La tiktoker prosegue. Spiega di avere chiesto i video intimi al giocatore ma di non averli ottenuti. «Avevo intenzione di denunciarlo dopo avere ottenuto più prove possibili – è la conclusione - ma mi sono resa conto che lui veniva trattato in modo diverso da tutti gli altri. Una volta, durante il lockdown, era in giro in centro senza mascherina ma i poliziotti anziché fargli la multa gli hanno detto “solo perché sei tu, ti lasciamo andare”. Ora che so che lui è stato accusato dalla sua ex fidanzata – dice – mi sento di spiegare che non lo avevo denunciato perché avevo paura. Io non ero nessuno, lui sì. Adesso però mi sento molto in colpa per non averlo fatto».

