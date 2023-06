“IL DENARO VINCE SEMPRE” - DAMIANO DEI MANESKIN ATTACCA L'ARBITRO DI SIVIGLIA-ROMA. IL CANTANTE, TRA I TIFOSI GIALLOROSSI PRESENTI A BUDAPEST PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE, SI È SCAGLIATO CONTRO IL DIRETTORE DI GARA INGLESE ANTHONY TAYLOR LA CUI DIREZIONE DI GARA HA FATTO INFURIARE ANCHE MOURINHO - SUGLI SPALTI CON TOTTI E NOEMI, ANCHE EDOARDO LEO, NOEMI, VENDITTI E UNO SCATENATISSIMO VALERIO MASTANDREA - IL CHARTER DI POLITICI E SVIPPATI ORGANIZZATO DA MALAGO'

Estratto da corrieredellosport.it

Oltre all'amarezza c'è la rabbia. Questi i sentimenti prevalenti tra i tifosi della Roma dopo il ko ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League a Budapest, al termine di una partita in cui alcune decisioni arbitrali hanno fatto discutere.

E la direzione di gara di Anthony Taylor è stata contestata da José Mourinho e non è piaciuta nemmeno a Damiano dei Maneskin, tra i tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena per supportare la squadra, che dopo il match è andato all'attacco del 'fischietto' inglese sui social: "El dinero siempre gana" (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta dal cantante in una storia Instagram a corredo di una foto dello stesso arbitro Taylor.

(...) Più comodo, decisamente più comodo, il viaggio di Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma, simbolo di intere generazioni di tifosi, non poteva mancare all’appuntamento. Non poteva per dersi uno di quei match che, in cuor suo, è convinto di poter risolvere ancora da solo. Un assist, un calcio di punizione come quelli che fanno esplodere i palloni dei campi di calciotto della Capitale.

Ieri, però, il numero 10 si è dovuto accontentare della tribuna, stringendosi forte alla nuova compagna nella partita più importante dell’ultimo trentennio giallorosso. Capitolo politici. Assente a Budapest, contrariamente a quanto riportato ieri su queste pagine, Maurizio Gasparri. Il senatore forzista è rimasto a Roma a lavorare e a votare a palazzo Madama. Presenti, invece, i due sottosegretari al ministero del Lavoro e al Mef, Claudio Durigon e Federico Freni. Erano — pagandosi biglietto e volo — sul volo charter organizzato da Giovanni Malagò.

Il presidente del Coni ha lanciato l’iniziativa dopo essere stato subissato per giorni di richieste da politici e vip lasciati letteralmente a terra dai due voli preparati con Ita dalla Roma e dagli altri due charter in programma ieri. Ecco, allora, la mossa del numero uno dello Sport italiano. Un volo extra, con un pacchetto di biglietti, per non scontentare nessuno. Partenza alle 16 di ieri e ritorno in nottata. D’altronde alla trasferta ha aderito una fetta del governo Meloni. Tornando agli assenti, era prevista la presenza di Carlo Verdone.

Avrebbe dovuto trovare un posto vicino a Edoardo Leo e Claudio Amendola.. A Noemi, altra giallorossa doc, e a Blanco. I due sono arrivati ieri in aereo — il van pare sia un’esclusiva di Damiano — postando gli scatti del volo su Instagram e piazzandosi poi in tribuna. Non troppo distante dal sindaco-tifoso Roberto Gualtieri, invitato dalla Roma così come Francesco Rocca, governatore del Lazio ( e laziale) che invece è rimasto nella Capitale. Non si può dire lo stesso dei tanti consiglieri capitolini che hanno seguito la Roma in Ungheria. Passione bipartisan condivisa anche con Valerio Mastandrea, abbonato in Curva Sud laterale e ieri, pure lui, alla maledetta Puskas Arena.

