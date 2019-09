“IL DERBY? SENZA DONNARUMMA L’INTER AVREBBE VINTO 6-0”, VIERI LA TOCCA PIANISSIMO A “TIKI TAKA”: “IL MILAN HA FATTO QUASI NIENTE: SOLO QUELL’OCCASIONE DI SUSO…” - POI LA FRECCIATA ALL’AMBIENTE NERAZZURRO: "LA GENTE E’ PAZZA". ECCO PERCHE’ – CASSANO BACCHETTA SUSO: "HA SBAGLIATO A..." - GELO SU GODIN: “I GIOCATORI CHE CAMBIANO LE PARTITE SONO LE MEZZE PUNTE E GLI ATTACCANTI“ – E SU LUKAKU…

Da https://www.fcinter1908.it

vieri

Intervenuto a ‘Tiki Taka‘, su Italia 1, Christian Vieri ha parlato dell’Inter di Conte dopo il successo nel derby contro il Milan: “Ieri sera non c’è stata partita. Abbiamo visto una grande Inter, ma era normale visto che pochi giorni fa ha fatto una brutta partita. Si sapeva che sarebbe venuta fuori con grande intensità, aggressività, pressing e voglia. Il Milan ha fatto quasi niente: solo quell’occasione di Suso. Se non fosse stato per Donnarumma, l’Inter avrebbe vinto cinque o sei a zero“.

L’ex attaccante parla anche di Lukaku: “Un gran gol, bellissimo. Conte l’ha voluto a tutti i costi e sta avendo ragione“.

Sulla rete di Brozovic: “Tutti si aspettavano il cross e invece (Sensi, ndr) ha dato la palla a Brozovic, che ha calciato in porta“.

Infine una frecciatina all’ambiente: “La gente è pazza: dopo la partita di Champions (contro lo Slavia Praga, ndr) erano tutti da mandar via. Dopo tre giorni sono i più forti di tutti“.

CASSANO: “LUKAKU ANDREBBE IN GUERRA PER CONTE”

Da Https://Www.Fcinter1908.It

cassano

Antonio Cassano ha parlato dagli studi di ‘Tiki Taka’, su Italia 1, dell’Inter, da sola in testa alla classifica e reduce dal successo contro il Milan nel Derby: “È stata una partita bella solo da un lato, non dall’altro. C’è stata troppa differenza a livello di personalità e di intensità, ma non di gioco. L’Inter ha quello che vuole Conte: andare a mille all’ora e pressare“.

Sulle parole di Conte: “La cosa più bella che ho sentito da Conte è ‘Non ho giocatori che mi cambiano la partita’. Godin? i giocatori che cambiano le partite sono le mezze punte e gli attaccanti“.

Cassano parla anche delle tifoserie di Milan e Inter: “Le coreografie a Milano sono sempre stupende, da una parte e dall’altra“.

Il rapporto tra Conte e Lukaku: “Lui (Conte, ndr) è quello che l’ha sponsorizzato e l’ha voluto a tutti costi per la sua idea di gioco. L’ha avuto e Lukaku è il classico giocatore che può andare in guerra per Conte. La rete? È stato un gran gol ma non si può prendere un gol in 5 contro 1″.

pardo wanda nara

Infine l’azione che poteva indirizzare il Derby verso altri canali: “Suso sbaglia a non allargare su Leao: lì poteva cambiare la partita“.

wanda pardo cassano