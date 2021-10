31 ott 2021 12:30

“DIO GLI HA DATO IL GENIO. IL MONDO GLI HA DATO IL SUO AMORE” – PELÉ SU INSTAGRAM RICORDA MARADONA, NEL GIORNO IN CUI AVREBBE COMPIUTO 61 ANNI: “OGGI È IL COMPLEANNO DI DIEGO. PER SEMPRE, IN QUESTO GIORNO, CHIUNQUE AMI IL CALCIO RICORDERÀ COSA FACEVA CON LA PALLA. QUANTO A ME, PERSONALMENTE, HO LA POSSIBILITÀ DI RICORDARE CON AFFETTO LA BELLISSIMA AMICIZIA CHE ABBIAMO AVUTO. QUESTI RICORDI SONO UN VERO REGALO…” – VIDEO: GLI SCONTRI LEGGENDARI E IL PALLEGGIO IN TV