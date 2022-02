24 feb 2022 12:48

“LA DISCUSSIONE SULLA QUALITÀ DEL GIOCO DELLA JUVE DI ALLEGRI È ARIA FRITTA” - ZAZZARONI SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE MAX ATTACCATO DA ADANI DOPO IL DERBY (“PER ALLEGRI AVERE VLAHOVIC E’ ANCHE UN ONERE, PERCHÉ LE FIGURINE NON VINCONO IL CAMPIONATO") - "HO UNA CERTEZZA. LE SQUADRE DI ALLEGRI NON GIOCHERANNO BENISSIMO, MA ALLA FINE VINCONO. GIOCARE BENE E ARRIVARE SECONDI? CHIEDETELO AI TIFOSI DEL NAPOLI…” - VIDEO