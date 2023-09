“DJOKOVIC? PER LUI SAREBBE STATO FRUSTRANTE NON RAGGIUNGERE IL RECORD DI SLAM” – NADAL TORNA A PARLARE DEL RITIRO NEL 2024 E NE APPROFITTA PER LANCIARE UNA STOCCATA AL SERBO: “IO NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN CARRIERA. DJOKOVIC HA VISSUTO SEMPRE IN MANIERA PIÙ INTENSA QUESTA CORSA AL RECORD. ALCARAZ IL MIO EREDE? PIÙ AVANTI NELLA CARRIERA DI OGNI ATLETA POSSONO SUCCEDERE MOLTE COSE. IL TENNIS IN TV? NE GUARDO POCO PERCHÉ DEVO DISINTOSSICARMI…”

Mentre gli altri big della racchetta girano il mondo (dopo lo US Open, la Coppa Davis, ora ci si sposta in Asia), Rafa Nadal aspetta di capire quando arriverà il giorno di tornare in campo. Ha giurato che tornerà nel 2024, anno in cui chiuderà la sua leggendaria carriera, ma da maggio scorso — quando comunicò anche la rinuncia al Roland Garros — non aveva più collezionato uscite pubbliche. Rafa è tornato a parlare in una lunga intervista a Movistar Plus+, che ha ovviamente toccato mille temi […]

Nadal si dà una scadenza per fare il punto sulle sue condizioni fisiche: «Metà novembre. Lì spero di sapere come starò. Confermo che il 2024 sarà il mio ultimo anno, ma non posso saperlo al 100%: ci sono buone probabilità che sia così, ma non so quali obiettivi avrò. Lasciare il tennis all’Olimpiade sarebbe bello, ma se si è disposti a farlo. Sono cauto: se sento davvero di avere qualche possibilità di vincere al Roland Garros, dovrei pianificare le cose e scegliere una programmazione adeguata. Altrimenti, posso fare un tour d’addio per motivi sentimentali. Ma non ho ancora una risposta per queste cose».

L’ultima puntata della sua carriera è tutta ancora da stabilire: «Non ho pensato a dove vorrei giocare l’ultima partita. E se tra un po’ salta fuori che sto perfettamente e voglio continuare? Vivo giorno per giorno per cercare di darmi la possibilità di decidere». […] Senza più Federer e senza per ora Nadal, è rimasto solo Djokovic, che vince a New York il suo 24° Slam, torna in Europa e con la stessa fame gioca la Coppa Davis: «Io non posso che essere soddisfatto dei risultati raggiunti in carriera.

Non sono frustrato del suo record di 24 per un semplice motivo: ho sempre fatto tutto il possibile affinché le cose andassero nel modo migliore. Si può essere frustrati con 22 Slam? Secondo me Djokovic ha vissuto sempre in maniera più intensa questa corsa al record. Credo che per lui sarebbe stato frustrante se non fosse riuscito ad avere il record e forse è per questo che lui ce l’ha fatta».

Alcaraz il suo erede

Il suo erede è designato, Carlos Alcaraz: “È forte, ambizioso. Ma più avanti nella carriera di ogni atleta possono succedere molte cose. Se dovessi dirgli qualcosa, gli direi solo di continuare a migliorare. Di avere almeno la speranza di farlo, perché è questo che ti mantiene motivato». Di sicuro, Rafa dal tennis si sta disintossicando: «Ne ho visto poco in questo periodo, ma non perché soffro non potendo giocare. Guardo poco tennis perché ho bisogno di disconnettermi».

