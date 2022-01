“DJOKOVIC E’ COME IL MARCHESE DEL GRILLO: IO SO IO E VOI NON SIETE UN CAZZO”

Da Radio Capital

ADRIANO PANATTA

“Djokovic deve dire perché non si può vaccinare”. Adriano Panatta, ospite di The breakfast club su Radio Capital, critica il comportamento del campione serbo ammesso a sorpresa agli Australian Open. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché Djokovic, che lo scorso anno ha vinto il torneo, non ha mai voluto rivelare i motivi per i quali non se si è vaccinato contro il covid.

nole djokovic

“Se gli organizzatori non chiariscono i motivi dell’esenzione, allora finiremo per pensare che Djokovic è il Marchese del Grillo: “Io so io e voi non siete un c…”. Ma è giusto rifiutarsi di giocare contro il campione serbo non vaccinato? “Molto difficile” risponde Panatta, “o si partecipa al torneo accettando le regole oppure le si rifiuta dicendo Io non vado perché non sono d’accordo. Ma non si può scegliere contro chi giocare”.

IL GOVERNO AUSTRALIANO VS DJOKOVIC

Dagotraduzione dal Daily Mail

Novak Djokovic 2

Il primo ministro australiano ha affermato che il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic «sarà sul prossimo aereo verso casa» se non riesce a spiegare l’“esenzione medica” che lo solleva dal vaccino e gli consente di partecipare agli Australian Open.

La stella del tennis arriverà stasera a Melbourne per difendere il suo titolo nel Grande Slam, 24 ore dopo aver annunciato sui social media di aver ricevuto un’esenzione per giocare nel torneo ed essere diretto in Australia.

Tweet di Djokovic

Ma il primo ministro Scott Morrison ha avvertito che non «sarà trattato in modo diverso da nessun altro» e gli sarà vietato l’ingresso nel paese se le prove della sua esenzione medica dal vaccino saranno ritenute “insufficienti”.

«Non dovrebbero esserci regole speciali per Novak Djokovic. Assolutamente niente... Attendiamo la sua presentazione e quali prove ci fornisca per sostenerlo», ha detto Morrison in una conferenza stampa mercoledì.

Novak Djokovic

Tennis Australia e il governo dello stato del Victoria hanno affermato che Djokovic era uno dei pochi candidati ammessi tra le 26 persone che hanno chiesto l'esenzione dalla vaccinazione, ma non ha ricevuto alcun trattamento speciale nel processo di richiesta.

La decisione ha suscitato aspre critiche in Australia, dove oltre il 90% degli over 16 subisce un doppio vaccino, con i fan che minacciano di boicottare il torneo annuale per il trattamento speciale percepito del nove volte campione.

adriano panatta a quelli che adriano panatta ADRIANO PANATTA