“LE DONNE NON HANNO MAI FATTO MALE A NESSUNO” – QUEL TRIVELLONE DI ADRIANO PANATTA DIFENDE BERRETTINI PRESO DI MIRA PER LA SUA RELAZIONE CON MELISSA SATTA: "PER QUALE MOTIVO BISOGNA PENSARE CHE UNA BELLA RAGAZZA FAMOSA POSSA FAR MALE E INVECE LA CLASSICA STUDENTESSA SIA MENO PERICOLOSA? LUI I PROBLEMI NON CE LI HA PER IL SUO RAPPORTO SENTIMENTALE CON LA SATTA, PURTROPPO HA AVUTO VARI TIPI DI INFORTUNI PERCHÉ HA…”

Adriano Panatta esulta per la vittoria della Nazionale in Coppa Davis ("finalmente dopo 47 anni l'abbiamo riportata a casa") e parla di Matteo Berrettini, spesso preso di mira dopo aver ufficializzato la relazione con Melissa Satta. "Secondo me lui non fa niente di particolare, che torto è quello di avere una bella e conosciuta ragazza? Non credo ci sia niente di male. Per quale motivo bisogna pensare –ha dichiarato al Riformista – che una bella ragazza famosa possa far male e invece la classica studentessa sia meno pericolosa? Intanto le donne non hanno mai fatto male a nessuno".

Panatta, e i consigli a Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, dopo esser entrato nei primi dieci al mondo ed aver raggiunto la finale di Wimbledon, ha avuto un calo di rendimento. "Credo che lui debba fare la sua vita - continua Panatta - non devo dargli nessun consiglio, so che stanno molto bene insieme per cui vivono questa loro storia in maniera tranquilla, è normale che siano un po’ sotto i riflettori ma questo viene da sé.

Lui i problemi non ce li ha certamente per il suo rapporto sentimentale con la Satta, purtroppo ha avuto vari tipi di infortuni perché ha un gioco che si presta, gioca in una maniera molto strappata, molto violenta. Probabilmente ha qualche parte del corpo più fragile, tipo le caviglie o gli addominali. Quando inizi a farti male più di una volta sullo stesso punto poi è difficile recuperare. Lui comunque ha 27 anni, è nel pieno della forza".

