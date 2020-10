23 ott 2020 15:10

“DOV’È IL TEAM DEI MECCANICI DELLA MERCEDES QUANDO NE HAI BISOGNO?” - HAMILTON BUCA IN AUTOSTRADA MA CAMBIA LA GOMMA DELLA SUA MERCEDES ELETTRICA DA 77MILA EURO IN UN TEMPO RECORD: 1 MINUTO - I SUOI FAN SCATENATI: “QUANDO TI RITIRERAI, POTRESTI FORSE TROVARE LAVORO CON IL TEAM CHE CAMBIA LE GOMME IN F1…"