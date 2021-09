“EHI DICI A ME? CE L’HAI CON ME?” – FEFE’ DE GIORGI, CT DELL’ITALVOLLEY CAMPIONE D’EUROPA SPIEGA A "RADIO 2" CHE NON HA CAZZIATO NESSUN GIOCATORE AL TERMINE DELLA FINALE: “STAVO SOLO RIPETENDO UNA GAG DI DE NIRO CHE FACCIAMO NELLO SPOGLIATOIO" - "ERAVAMO LA SQUADRA CON L’ETÀ MEDIA PIÙ BASSA E CON MOLTI GIOCATORI ALLA PRIMA ESPERIENZA. CI AUGURIAMO DI INIZIARE UN CICLO IMPORTANTE, LA PROGRAMMAZIONE È SULLE OLIMPIADI DI PARIGI"

Da “Non è un paese per giovani" con Tommaso Labate e Massimo Cervelli per

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/09/Fefe-De-Giorgi-coach-Italvolley-Ci-auguriamo-di-aprire-un-ciclo-4d3dd84e-54b5-4fa1-adca-c95bdd597873.html

“In questo caso possiamo dire che è un paese per giovani! Eravamo la squadra con l’età media più bassa, 21 anni circa, e con molti giocatori alla prima esperienza. Ci auguriamo di iniziare un ciclo importante, la programmazione è sulle Olimpiadi di Parigi”.

fefè de giorgi

Scherza Fefè de Giorgi, ct dell’Italvolley campione d’Europa entrato di diritto nell’olimpo della pallavolo internazionale, ospite in diretta su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani, con Tommaso Labate e Massimo Cervelli.

“Questi ragazzi sono stati davvero bravi”, continua il mister, “in poco tempo hanno messo il massimo e accelerato, ma soprattutto hanno acquisito consapevolezza”.

monologo di de niro totalmente improvvisato

“No, non era un rimprovero”, risponde Fefè alla curiosità di Labate che gli domanda se stesse rimproverando uno dei suoi a fine partita. “Stavo soltanto ripetendo una gag che facciamo nello spogliatoio.. hai presente De Niro in Taxi driver? “Ehi dici a me? Ce l’hai con me?”. Nessuna cazziata!”, ammette divertito.

italia slovenia italia slovenia europei di pallavolo italia slovenia italia slovenia