Francesco Persili per Dagospia

“Enzo Ferrari diceva che quando un pilota fa un figlio perde un secondo al giro? Quindi io devo aspettare. Se perdo un altro secondo, sono rovinato”. Valentino Rossi scatenato a “Jova House Party”, lo show in diretta Instagram di Jovanotti con Fiorello.

Il nove volte campione del mondo si collega dalla casa di Tavullia in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello e scherza con Fiorello che lo invita a sfruttare la quarantena per fare un figlio. “Per una coppia è una prova, se ci si riesce a sopportare stando un mese in casa..”. Jova, che ha sposato più di una coppia nel tour estivo, si candida ad officiare l’ennesimo matrimonio: “Vi sposo io”

La stagione del Motomondiale è ferma. “Al momento dovrebbe partire il 3 maggio a Jerez ma sarà molto difficile – spiega Valentino - Non so se la situazione per l’emergenza coronavirus sarà risolta per quella data. Hanno annullato anche gli Europei di calcio, quindi prima di luglio non penso che si corra. Avevo fatto due test. In Malesia era andato benissimo, in Qatar avevamo fatto un po’ più di fatica ma eravamo pronti per iniziare”.

Il pilota della Yamaha rivela come si sta tenendo in forma in casa tra 'funzionale', addominali e corse sul tapis-roulant. “Io posso fare al massimo dieci chilometri non di più, sorride Jovanotti, reduce da una vacanza in bici in cui ha macinato 4mila chilometri. “Ho preso qualche appunto, quando sei in bici 10-12 ore al giorno, la testa viaggia…”. Tra battute e risate con Fiorello su Sanremo, c’è spazio anche per i Jova graffiti. Il cantante ricorda una giornata con Rossi e Simoncelli nei pressi di Tavullia (“Con gli Enduro sembravano due pischelli ingarellati…”) e non dimentica quella volta che nel 2006 il Dottore al Mugello dopo la staccatona a 350 km/h alla San Donato mosse impercettibilmente una mano. Quando scese dalla moto si avvicinò e mi disse: “Hai visto, ti ho salutato?”

Grande appassionato di moto e tifosissimo del “Dottor” Rossi di cui non perde neanche una gara, Jovanotti rivela di aver chiamato il suo cane Otto in onore del pilota. “Lo trovai il giorno in cui Vale vinse il suo ottavo mondiale. Ora sto aspettando di chiamarne un altro Dieci". "Dacci il decimo titolo”, l’invocazione collettiva di Jovanotti e Fiorello. Rossi si segna tutto: “Un bambino e il decimo mondiale, appena finisce la quarantena ho queste cose da fare…”

