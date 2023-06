“ERLING HAALAND È COME ROBOCOP. VIENE DAL 2050. NON HO MAI VISTO UNO COSÌ NEGLI ULTIMI 20 ANNI” – BOBO VIERI RACCONTA IL GIGANTE NORVEGESE DEL MANCHESTER CITY: “È IL PROTOTIPO PERFETTO DEL CENTRAVANTI MODERNO, SEGNA IN OGNI MODO: QUANDO SALTA, METTE LE GINOCCHIA SOPRA LA TRAVERSA” – “L’INTER DEVE FARE LA SUA PARTITA. ALTRIMENTI È FINITA. MA NON È IN FINALE PER CASO. HA BATTUTO BARCELLONA, BENFICA, PORTO E MILAN..."

Estratto dell’articolo di Mirko Graziano per il “Corriere della Sera”

C’è stato un tempo in cui Erling Haaland era Christian Vieri. […]Che a cavallo degli Anni 2000 ha terrorizzato le difese di tutto il mondo. […] E allora, chi meglio di lui può raccontarci l’alieno norvegese del Manchester City.

Christian Vieri, chi è Erling Haaland?

«È Shaquille O’Neal. È, nel calcio di oggi, ciò che il gigante di Newark ha rappresentato per tanto tempo in Nba. Haaland è il prototipo perfetto del centravanti moderno: ha fisico, cattiveria, velocità, corsa, colpo di testa, acrobazia, coraggio. Fisicamente, in particolare, è di un’altra categoria rispetto a ogni altro collega. Parliamo di un extraterrestre. È RoboCop. In realtà, viene dal 2050...».

[…]

Se Vieri fosse un tecnico, come proverebbe ad arginare un fenomeno simile?

«Devi piazzarne uno dietro e uno davanti, in modo da non fargli ricevere palla, o tentare almeno di sporcargli la giocata. E poi in area devi marcarlo strettissimo, altrimenti ti fa gol sicuro: quando salta, mette le ginocchia sopra la traversa. Impressionante».

C’è oggi o c’era ai suoi tempi il difensore ideale per contrastare la montagna norvegese?

«Non lo so, certi discorsi sono solo teorici. Vedo un attaccante devastante, fuori da ogni logica. E migliorerà anche nel giocare con la squadra, legherà di più con i compagni. […]Non posso nemmeno immaginare cosa sarà fra 2-3 anni».

È il centravanti di sfondamento che più l’ha colpita in assoluto?

«Mai visto uno così negli ultimi 20 anni».

Un fenomeno in campo e un altro in panchina. Il City ha infatti anche Guardiola.

«Pep è l’Einstein del calcio. Discorso chiuso».

[…]

Dove si può fare male al City?

«Non ha senso cercare punti deboli, la rosa inglese è devastante. L’Inter deve fare la sua partita, giocare senza pensare troppo all’altra squadra, altrimenti è finita. Basta con questa mentalità italiana del cavolo. Cosa aspetti? Il pullman? Il treno? Il taxi? Non si aspetta niente e nessuno. In una gara secca può vincere chiunque. Bisogna aggredire, attaccare e cercare di colpire per primo: bisogna scendere in campo con l’idea di spaccarli in due. Servono belve affamate».

Ma questa Inter è all’altezza delle corazzate europee?

«Non è in finale per caso. Ha battuto, Barcellona, Benfica, Porto e Milan. Il Benfica è una delle squadre che ha giocato meglio in Europa. L’Inter è fortissima, il centrocampo nerazzurro è fra i migliori 2-3 in circolazione e là davanti Inzaghi si è permesso a lungo di mettere in panchina uno come Lukaku. Se questo non è uno squadrone... […]».

Quanto conta la storia del club a certi livelli?

«In questo caso, niente. Contano i giocatori che ci sono ora. E il City ha ragazzi importanti, con una grandissima esperienza internazionale a tutti i livelli».

[…]

