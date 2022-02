22 feb 2022 15:58

“ERO UNA TIFOSA SFEGATATA DELLA ROMA. MI SONO ALLONTANATA DOPO AVER INCONTRATO DE ROSSI PER STRADA…” – LORENA CESARINI, ATTRICE E CO-CONDUTTRICE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022 DOVE SI E’ ESIBITA IN UN NON MEMORABILE MONOLOGO, RACCONTA IL RIFIUTO “ASSURDO” DI DDR QUALCHE ANNO FA: “LO VOLEVO ABBRACCIARE MA NON ME LO HA PERMESSO. FORSE IL FATTO CHE UNA RAGAZZA CARINA DIMOSTRASSE TANTO ENTUSIASMO NEI SUOI CONFRONTI LO AVEVA MESSO IN IMBARAZZO” – LE SCUSE DI DE ROSSI