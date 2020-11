“EVRA, SEI UN TOPO DI FOGNA” – L’EX JUVENTINO SI FIDANZA CON LA MODELLA MARGAUX ALEXANDRA E L'EX MOGLIE NON LA PRENDE BENE – IL FRANCESE HA DATO L'ANNUNCIO AI FAN VIA SOCIAL CON UN POST SDOLCINATO - IL MESE SCORSO LA SIGNORA SANDRA, SPOSATA NEL 2007, AVEVA DEMOLITO EVRA, CHE GIA’ AVEVA AVUTO DUE FIGLI DA UN'ALTRA DONNA…

Simona Marchetti per corriere.it

Dopo aver fatto scoprire alla ex moglie Sandra di vivere con la nuova compagna, la modella Margaux Alexandra, grazie alle foto postate su Instagram da quest’ultima e scattate nella palestra della sua casa di Londra, Patrice Evra ha usato nuovamente i social per annunciare al mondo di essersi fidanzato con la 25enne danese.

«È più di un anno che stiamo insieme, intendo da quando mi hai rubato il cuore – ha scritto infatti uno sdolcinato Evra in un lungo post a corredo dello scatto dove si vede la bionda Margaux con il diamante al dito – e dopo la seconda volta che ci siamo visti ti avevo detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te adesso, mi manchi anche quando mi sei accanto!».

Per la verità, stando a quanto raccontato il mese scorso al Sun dalla signora Sandra, a gennaio l’ex stella di Manchester United e Juventus era andato via dalla casa di famiglia di Parigi per trasferirsi a Londra e lavorare a Sky Sports come commentatore, ma dalle parole del 39enne campione francese è evidente che avesse già una storia con la Alexandra, il che spiega perché la ex moglie abbia firmato le carte del divorzio all’inizio di ottobre.

«Pensavi fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano solo tre mesi dopo che ci siamo incontrati… — ha continuato Evra nella dichiarazione d’amore social —.Auguro a tutti gli uomini di amare le loro donne come io amo te. È semplicemente fantastico e indescrivibile, tu sei il mio universo, la mia anima, la mia pace e mi fai capire che essere calmi è sinonimo di forza, non di debolezza. Mi sento più sicuro quando mi tieni la mano. La felicità è una scelta. Ti scelgo per il resto della mia vita, mio piccolo funghetto».

Fra i primi a congratularsi con i futuri sposi anche gli ex compagni di Nazionale e di squadra, Karim Benzema e Rio Ferdinand. «Devo essere la donna più fortunata del mondo – ha commentato invece la modella —.

Ti amo con tutto il mio cuore». Sempre nell’intervista di ottobre la ex moglie di Evra – i due si sono sposati nel 2007 e hanno avuto due figli, Moana e Lenny – aveva rivelato che il calciatore aveva avuto altri due figli con la dottoressa Gabriella Birley, che aveva conosciuto a Las Vegas diversi anni fa. «Sei un topo di fogna», lo aveva definito all’epoca Sandra che probabilmente oggi la penserà allo stesso modo, se non addirittura peggio.

