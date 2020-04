“NON DEVO DISEGNARMI PIÙ LE SOPRACCIGLIA CON LA MATITA”- VIALLI A “REPUBBLICA” RACCONTA LA BATTAGLIA LUNGA QUASI 2 ANNI CONTRO IL CANCRO AL PANCREAS: “ANCHE PER UNO TOSTO COME ME È STATA DURA. GLI ULTIMI ESAMI NON HANNO EVIDENZIATO SEGNI DI MALATTIA: SONO FELICE. SI DIVENTA MIGLIORI? SI DIVENTA QUELLO CHE SI È" – E POI "LO STRAZIO" PER LA SUA LOMBARDIA, LA NAZIONALE, LA REGINA ELISABETTA E LA RIPRESA DEI CAMPIONATI: “UNO SCUDETTO A TAVOLINO NON LO ACCETTEREI”…