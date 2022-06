“FARO’ SEMPRE ERRORI, QUESTO E’ IL MIO GIOCO, IL PIANO B NON CE LO AVRO’ MAI” – CAMILA GIORGI DOPO L’ELIMINAZIONE A PARIGI SCATENATA IN SALA STAMPA - "CONTINUERÒ A PENSARE A ME STESSA. POTREI GUARDARE I VIDEO DI ANDRE AGASSI O PETE SAMPRAS, CHE SONO I MIEI IDOLI. NON POTRÒ MAI IMPARARE DA UNA TENNISTA CHE GIOCA MANIERA TOTALMENTE DIFFERENTE DA ME - CLASSIFICA? POSSO ANDARE MOLTO LONTANO. GRAZIE AL MIO GIOCO AGGRESSIVO HO PIÙ POSSIBILITÀ DI VINCERE” – FOTO+VIDEO

DA tennisworlditalia.com

Dopo aver eliminato Aryna Sabalenka al terzo turno, Camila Giorgi non è riuscita a conquistare per la prima volta in carriera i quarti di finale al Roland Garros. La giocatrice italiana non ha giocato una delle sue migliori partite e ha perso in due set contro Daria Kasatkina.

“Penso sia tutto molto positivo questa settimana. Sono molto più felice di essere tornata in campo che di giocare a questi livelli. È stata una grande partita. Ci sono delle statistiche e non posso aggiungere molto; quest’oggi è andata così.

Ho provato a spingere, ma oggi non è funzionato il mio gioco. Abbiamo visto le differenze. Non è stata la mia giornata. Lei è stata fantastica. Succede. Sono contenta di aver raggiunto questo traguardo al Roland Garros, non me lo aspettavo" , ha spiegato la Giorgi in conferenza stampa.

Camila Giorgi polemica: "Questo è il mio gioco"

La numero uno italiana ha poi parlato della sua stagione e del suo stile di gioco aggressivo, completamente diverso rispetto a quello proposto dalla sua ultima avversaria. Non ho avuto molta continuità. Bisogna continuare a lavorare sul mio gioco, che è molto più rischioso. Sbaglierò sempre più colpi delle altre a causa della mia aggressività. Non riguarderò mai la partita, perché non potrò mai seguire l’esempio di un gioco totalmente differente dal mio.

Continuerò a pensare a me stessa. Potrei guardare i video di Andre Agassi o Pete Sampras, che sono i miei idoli. Non avrò mai un piano B da seguire, questo è il mio gioco. Non potrò mai imparare da una tennista che gioca in questo modo.

Il suo stile di gioco non può insegnarmi niente. È stata una settimana bellissima per me. Ho alzato il mio livello. Sono più che felice. Classifica? Posso andare molto lontano. Grazie al mio gioco aggressivo ho più possibilità di vincere.

Questo è solo l’inizio. Ho bisogno solo di più continuità e di stare bene fisicamente” , ha concluso la Giorgi.