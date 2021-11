“FATECI PASSARE UN NATALE SERENO” - L’ULTIMO APPELLO DEI TRE MAGAZZINIERI LICENZIATI DALL’INTER - I SINDACATI: “CHIEDIAMO A SUNING E MAROTTA DI FARE UN PASSO INDIETRO DI FRONTE A UNA SCELTA INCOMPRENSIBILE. QUESTI LAVORATORI VANNO RICOLLOCATI"

Andrea Gianni per www.ilgiorno.it

i tre magazzinieri dell'inter licenziati

Hanno trascorso gli ultimi giorni in aspettativa, incassando messaggi di solidarietà di sportivi e di tifosi interisti come il giornalista Gad Lerner e l’attore Paolo Rossi. Da oggi potrebbe scattare il licenziamento - a meno di un dietrofront della società al novantesimo minuto - per i tre magazzinieri dell’Inter che hanno visto saltare il loro posto a causa della decisione di affidare a una ditta esterna il servizio.

"Fateci passare un Natale sereno", chiedono Emilio, Paolo e Davide, che ieri hanno lanciato il loro ultimo appello davanti allo stadio di San Siro, prima della partita Inter-Udinese. "Chiediamo a Suning e Marotta di fare un passo indietro – spiega Francesco Aufieri, segretario generale della Slc-Cgil di Milano – di fronte a una scelta incomprensibile. Questi lavoratori vanno ricollocati".

Gad Lerner, durante il presidio, è intervenuto con un messaggio video: "Noi interisti non possiamo pensare che la società se la prenda con i più deboli". Paolo Rossi ha parlato di un "insulto alla storia di una squadra", perché "va bene il rinnovamento ma non si può sputare sul passato". I tre magazzinieri da oggi potrebbero perdere il posto a causa della fine del divieto di licenziare per società, come l’Inter, che non stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali legati al Covid. Alle spalle anni di lavoro, a contatto con campioni e allenatori strapagati. "Abbiamo più di 50 anni e per noi sarà difficile trovare un nuovo lavoro – sottolineano – chiediamo alla società di aprire un tavolo".

