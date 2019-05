“LE FOTO CON ICARDI? ARTE, LAVORO. 130 GOL NON SI CANCELLANO PER UNO SHOOTING” - WANDA NARA A ‘TIKI TAKA’ ZITTISCE I TIFOSI CRITICI: “ICARDI CON LA SUA CARRIERA FA QUELLO CHE VUOLE" – E POI AVVISA: “ MANCANO ANCORA DUE FOTO”- CASSANO GLI DA’ MANFORTE: "PER UNA VOLTA, SONO A FAVORE DI WANDA: UNO NELLA SUA VITA PUÒ FARE QUELLO CHE VUOLE, BASTA CHE POI LUI IN CAMPO FACCIA GOL"…

Vincenzo D’Angelo per www.gazzetta.it

“Questione di lavoro”. Wanda Nara difende lo shooting fotografico fatto insieme al marito Mauro Icardi e che ha generato polemiche e critiche da parte dei tifosi nerazzurri, oltre a mettere in imbarazzo lo stesso club. Gli scatti hot faranno parte di una mostra fotografica di cui ancora si sa poco, ma vanno catalogati appunto come lavoro e non come voglia di apparire.

La moglie-agente di Icardi è tornata a parlare nella notte a Tiki Taka, specificando che per lei l’uso dei social è lavoro e contestando chi accusava lei e il marito di non aver scelto il momento giusto per la pubblicazione delle foto, che comunque su Instagram hanno sfondato il muro dei 30 milioni di visualizzazioni. “Si tratta di uno shooting che abbiamo fatto. Lavoro, nient’altro – le parole di Wanda -. Sono state fatte in bianco e nero, nessun riferimento o messaggio. Io con il mio profilo Instagram lavoro. Non è il momento giusto? Non lo scegliamo noi. Mauro ora non ha nessun problema. Io non vivo di critiche, vivo di questo. E Mauro anche. Con la sua carriera fa quello che gli pare”. E in chiusura fa sapere: “Mancano ancora due foto...”.

CONTESTAZIONE — Wanda sabato sera a Udine è stata per la prima volta oggetto di una pesante contestazione degli ultrà nerazzurri, con tanto di insulti anche pesanti. Il profilo basso richiesto dalla società è stato ancora una volta disatteso, malgrado – tornando alle parole di Wanda – si tratti di lavoro.

La testimonianza del malessere dei tifosi nerazzurri è facile da riscontrare nei commenti allo shooting, dove Wanda domenica mattina è dovuta intervenire ancora per difendere Icardi dall’accusa di essere fragile:

“Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca – la risposa piccata -. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui”. Wanda ha ragione, 130 gol non si dimenticano. Però all’Inter mancano — e molto — le reti del suo numero nove, fermo a quota dieci in questo campionato e senza dubbio in crisi di identità da quando ha perso la certezza della titolarità. E la panchina per scelta tecnica fa più male delle critiche.

2. CR7-MESSI, L'ETERNO DUELLO. MA CASSANO NON HA DUBBI...

Da gazzetta.it

Antonio Cassano dice sempre quello che pensa, con schiettezza e senza avere peli sulla lingua. Lo ha fatto anche durante l'ultima puntata di Tiki Taka, a cui ha partecipato come ospite. Fantantonio ha parlato del momento dell'Inter (squadra in cui ha giocato nel 2012-2013), dell'accesa polemica che coinvolge la famiglia Icardi, ma anche dell'eterno duello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, lanciando una piccola stoccata allo juventino.

DAL BARCELLONA ALL'INTER — Per Antonio Cassano c'è una differenza notevole tra la stella del Barcellona e il sette bianconero. Rivolgendosi a Christian Vieri - presente in studio - ha rivelato: "Sei stato fortunato a vedere il 10 del Barcellona. Messi e Ronaldo sono due cose diverse". Gli spagnoli sono stati lo spunto per parlare dei nerazzurri: "L'Inter non è il Barcellona: non ha palleggiatori e non può giocare con due giocatori che non difendono. Spalletti ha sempre giocato con una punta, anche a Roma era abituato così. Ma Lautaro e Icardi li farei giocare insieme"

DALLA PARTE DI WANDA — Quando si è toccato l'argomento Icardi, Cassano ha detto la sua anche in merito alla polemica che coinvolge l'ex capitano nerazzurro, in pose "hot" su Instagram insieme alla moglie Wanda Nara. "Per una volta, sono a favore di Wanda: uno nella sua vita può fare quello che vuole, basta che poi lui in campo faccia gol".

