“LE FRASI PIÙ PRONUNCIATE NEL 2021 SONO STATE "ABBIAMO BATTUTO GLI INGLESI", E "DYBALA ESCE PER INFORTUNIO" (UNFAIR PLAY TWEET)- LA JUVE PERDE LA "JOYA" DOPO 12 MINUTI PER UN PROBLEMA AL GINOCCHIO E VIENE BLOCCATA SUL PARI DAL VENEZIA. INUTILE LA RETE DI MORATA - VLAHOVIC TRASCINA LA FIORENTINA, IL VICEPRESIDENTE BIANCONERO NEDVED FREDDO SULLA POSSIBILITA’ DI PRENDERE L’ATTACCANTE DELLA VIOLA A GENNAIO: “PENSIAMO A MIGLIORARE I NOSTRI” - VIDEO

venezia juve

Da sportmediaset.mediaset.it

La Juventus non è andata oltre l'1-1 nell'anticipo del sabato della 17a giornata di Serie A in casa del neopromosso Venezia. Bianconeri subito senza Dybala, uscito per infortunio, ma in vantaggio al 32' con la rete di Morata in anticipo su Caldara. Nella ripresa il pareggio di Aramu al 55' con un mancino dal limite, prima del miracolo salva risultato di Romero su Bernardeschi dieci minuti più tardi.

DYBALA

Da corrieredellosport.it

venezia juve dybala

Non la migliore annata dal punto di vista fisico per Paulo Dybala. L’argentino è stato costretto a lasciare Venezia-Juve dopo 12’ per un fastidio al ginocchio destro ed è stato rimpiazzato da Kaio Jorge: nessun contrasto, si è soltanto girato verso la panchina e ha chiesto il cambio. Le sue condizioni saranno da valutare in vista degli ultimi due impegni del 2021: la trasferta contro il Bologna di sabato 18 e l’impegno casalingo contro il Cagliari di martedì 21.

NEDVED

Da corrieredellosport.it

venezia juve

Pavel Nedved appare freddo sulla possibilità di piazzare un colpo alla Vlahovic nel mercato invernale di gennaio. “Siamo indietro sotto il profilo realizzativo, abbiamo perso un giocatore da 30 gol a stagione (Ronaldo, ndr). Se i nostri giocatori facessero numeri che normalmente fanno, avremmo più opportunità di attaccare i primi posti - le sue parole a Dazn prima di Venezia-Juve - Al di là del mercato di gennaio, finestra in cui non è semplice intervenire, credo che noi dobbiamo pensare a migliorare i nostri giocatori, a farli rendere sul campo. Dobbiamo dargli fiducia.

A gennaio arriva qualcuno? Non credo sia impossibile, ma se i giovani iniziano a migliorare…”. Sul momento della squadra: “La vittoria del girone di Champions può portare entusiasmo, ma non è una sicurezza. Vogliamo dare continuità a prestazione e risultati, però sappiamo quante difficoltà incontreremo stasera”.

venezia juve venezia juve