“LA GERMANIA? MINIMO TE LA RITROVI IN SEMIFINALE” (E’ USCITA ALLA FASE A GIRONI) – L’ORACOLO DI BARI VECCHIA ANTONIO CASSANO COLPISCE ANCORA – ADANI ATTACK: “ALLEGRI? SE LUI SI SENTE INTOCCABILE, SARÀ PADRE TEMPO A DIRE CHI AVEVA RAGIONE” - IL GIORNALISTA MEDIASET SANDRO SABATINI: “ADANI È UNO CHE HA SCELTO DI TRASFORMARE L’ANTI-ALLEGRISMO IN UN MESTIERE” – LUIS ENRIQUE E IL RISCHIO INFARTO, LA BATTUTA DI FIORELLO SULLA JUVE E LA FOTO “PATETICA” - VIDEO

cassano

IL POMO DI ADANI - “Nessuno mi ha mai chiesto di essere diverso. Non cerco il consenso, non si può avere paura di dare un’opinione sul calcio ma chi non è preparato non può andare in onda”. Lele Adani, ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’, parla della Bobo Tv e della lite infinita con Massimiliano Allegri. Per il giornalista Mediaset Sandro Sabatini Adani è uno che ha scelto di trasformare l’anti-allegrismo in “un mestiere”. Il commentatore Rai spiega: “Il confronto con Max è stato un momento di comunicazione ha fatto bene a tutta Italia. Non ho mai messo in discussione le capacità di Allegri, uno che sa vincere scudetti. Se poi, uno si sente intoccabile, sarà padre tempo a dire chi aveva ragione.

SPAGNA INNA-MORATA (E INFARTATA) – E’ il mondiale di Alvaro Morata. L’attaccante della Spagna ha realizzato 3 gol in 3 partite. Può essere una sorpresa per molti, non per Allegri che al “Club” di Sky due anni fa scattò la foto più nitida di Morata: “E’ un giocatore da partita secca. Semifinali, finali, lui è micidiale”. Dopo la sconfitta col Giappone e lo scampato pericolo, Luis Enrique rifiata. “Non ero a conoscenza che la Costa Rica fosse passata in vantaggio. In quel momento eravamo fuori dal Mondiale? Se lo avessi saputo, mi sarebbe preso un infarto”.

morata

GERMANIA KAPUTT – Il calcio è un gioco semplice e alla fine la Germania vince? No, esce al termine della fase a gironi per il secondo mondiale consecutivo. Dopo la vittoria in Brasile nel 2014, 8 anni horror per i tedeschi. Il direttore tecnico Oliver Bierhoff esclude che la nazionale tedesca sia stata distratta dalle polemiche sulla fascia arcobaleno One Love. Il giornalista inglese Piers Morgan, quello dello scoop su CR7, liquida pure la foto con le mani sulla bocca: “Una delle cose più patetiche che abbia mai visto”.

frappart

IL CREPUSCOLO DEGLI DEI – Non c’è solo il fallimento di Lukaku che contro la Croazia si divora gol incredibili e finisce in lacrime a dare pugni alla panchina. La notizia è che anche Neuer, il portiere con più presenze ai mondiali, è sul banco degli imputati per il flop della Germania…

TRIPLICE FISCHIO La direttrice di Raisport Alessandra De Stefano parla di Stephanie Frappart, la prima donna ad arbitrare una partita dei Mondiali: “Quando smetteremo di stupirci, sarà molto bello”. Per la cronaca, Frappart non ha sbagliato nulla a differenza delle assistenti di linea…

BIANCONERI CON I CONTI IN ROSSO - L’interista Fiorello a “Aspettando Viva Rai 2”, ironizza sulla tempesta che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli: “Trovato il più lontano buco nero… È quello della Juve”

germania foto con le mani davanti alla bocca

L’ORACOLO DI BARI VECCHIA COLPISCE ANCORA – Prima del Mondiale Cassano si era sbilanciato non solo sul Portogallo eliminato (ha staccato il pass per gli ottavi) ma anche sulla Germania: “Minimo te la ritrovi in semifinale. Se qualcuno mi invita a mettere ‘una fiche' posso dire che ci ritroviamo la Germania che ci rompe i coglioni”. Tranquillizzate Fantantonio, i crucchi si sono tolti dalle scatole da soli facendo harakiri contro il Giappone…

allegri adani luis enrique