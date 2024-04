“I GIOCHI OLIMPICI SONO PIU’ IMPORTANTI DEGLI SLAM” – SINNER PUNTA IL PODIO DI PARIGI: “SE DEVO INDICARE UN OBIETTIVO PRIMARIO PER LA STAGIONE DICO L’OLIMPIADE. POI OVVIAMENTE C’È ROMA, CI SONO GLI SLAM, MA I GIOCHI SONO UN’ALTRA COSA – DJOKOVIC? NON PARAGONATEMI A LUI, RIMANE QUELLO CHE HA VINTO PIÙ DI TUTTI. E HO MOLTO RISPETTO PER ALCARAZ, CHE HA VINTO PIÙ DI ME”.

Che Jannik Sinner abbia come primo obiettivo i Giochi di Parigi non è una novità. Che lo dica così apertamente, però, è una sorpresa. Il campione azzurro ha parlato a Madrid, dove è impegnato come testa di Serie numero 1, e ha ammesso: "Se devo indicare un obiettivo primario per la stagione dico l’Olimpiade.

Poi ovviamente c’è Roma, ci sono gli Slam, ma i Giochi sono un’altra cosa". Anche Djokovic, a quanto pare, ha nel mirino l'oro di Parigi, ma Sinner è netto: "Non paragonatemi a lui, rimane quello che ha vinto più di tutti. E ho molto rispetto per Alcaraz, che ha vinto più di me”.

Sinner, come sempre, ha anche messo in mostra serietà e capacità di analizzare lucidamente il suo momento: "Non voglio mettermi pressione. Sto vivendo un periodo molto positivo e cercherò di continuare così. Nella mia mente so che posso e devo migliorare se voglio vincere di più". Per adesso, Sinner è molto felice di essere a Madrid: "Sì, è un torneo importante anche perché lo scorso anno non c'ero. Le condizioni sono diverse, siamo in altura, la palla vola ed è piuttosto veloce. In passato ho faticato in queste condizioni".

