“GIU’ LE MANI DA SAN SIRO!” - MENTANA SI SCAGLIA CONTRO IL PROGETTO DI MILAN E INTER DI ABBANDONARE IL VECCHIO MEAZZA PER TRASFERIRSI IN UN NUOVO IMPIANTO A POCHI METRI DI DISTANZA: “SAN SIRO E’ LO STADIO PIU’ BELLO, IL COLOSSEO DEL NOVECENTO” – SCARONI: "SPERIAMO CHE LA CERIMONIA INAUGURALE DELLE OLIMPIADI 2026 (NEL CASO IN CUI CI VENGANO ASSEGNATE) SI FACCIA NEL NUOVO SAN SIRO” - MA IL SINDACO SALA LO GELA: "IL NUOVO IMPIANTO DOPO IL 2026"

Da gazzetta.it

Addio San Siro. Almeno quello che gli italiani sono abituati a frequentare da decenni. Non si ferma l'iter del progetto comune Milan-Inter per abbandonare il "vecchio" Giuseppe Meazza e trasferirsi a pochi metri di distanza ma in un impianto moderno e al passo coi tempi. La conferma arriva da Losanna, direttamente dal presidente dei rossoneri (in compagnia dell'a.d. dei nerazzurri Alessandro Antonello):

"Tutto procede. Faremo insieme un nuovo San Siro accanto al vecchio nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Tempi non brevissimi comunque, come spiega lo stesso numero uno del Diavolo: "È una procedura complicatissima. Sarebbe bello che la cerimonia delle Olimpiadi (se questo pomeriggio Milano-Cortina verrà preferita ad Aare-Stoccolma, ndr) si facesse nel nuovo San Siro, ma non ne siamo certi".

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano: "Nel nostro dossier garantiamo che San Siro continuerà a lavorare nel 2026, se poi vorremo fare un nuovo stadio, ne decideremo il destino. Ma al momento le cose stanno così: nel 2026 sarebbe quello il posto della cerimonia d'apertura dei Giochi". I programmi di Inter e Milan sul nuovo stadio, quindi, non avranno conseguenze sul dossier di candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026. "Il Comune di Milano è proprietario dello stadio e abbiamo un contratto a lungo termine con le due squadre - ha sottolineato Sala da Losanna -. Nel caso decidano il prossimo anno di costruire un nuovo stadio, ci vorrà comunque del tempo".

