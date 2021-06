IL “GOLPE" DI INFANTINO - LA FIFA STA PER TRASFERIRSI ARMI E BAGAGLI DA ZURIGO A PARIGI NEL PALAZZO DELLA FAMIGLIA REALE DEL QATAR - LA "SUEDDEUTSCHE ZEITUNG" SOTTOLINEA IL CONFLITTO D’INTERESSE TRA INFANTINO E GLI INTERESSI DEL PAESE CHE OSPITERÀ I PROSSIMI MONDIALI – INTANTO IN FRANCIA SI INDAGA SULLA CONTROVERSA ASSEGNAZIONE DEL MONDIALE IN QATAR...

Da ilnapolista.it

infantino

La Sueddeutsche Zeitung lo chiama “golpe”. L’autorevole quotidiano tedesco è da sempre molto informato e attento sulle questioni riguardanti la Fifa di Infantino. E secondo le informazioni in suo possesso, condivise col francese Le Monde la Fifa sta per trasferirsi armi e bagagli da Zurigo a Parigi, farà sede all’Hôtel de la Marine, uno splendido edificio del XVIII secolo, ristrutturato nell’arco di quattro anni, in affitto alla famiglia reale del Qatar.

Sono “coincidenze”, scrive il giornale tedesco, suggerendo che invece non lo sono affatto. “Il golpe dovrebbe essere annunciato solo giovedì dal capo di Stato Emmanuel Macron in persona, appena prima che sabato il palazzo nobiliare sia reso nuovamente accessibile al pubblico”. Il punto è strategico, politico.

al thani

I rapporti tra la Fifa e Paese ospitante dei prossimi Mondiali di calcio del 2022 sono sempre più fitti. “A Parigi si dice che l’emirato paghi un milione di euro di affitto l’anno per l’edificio, per un periodo di 20 anni. A Parigi restano anche i proventi della mostra d’arte dello sceicco Hamad bin Abdullah Al Thani, che comprende più di 6000 gioielli e dipinti dall’antichità ad oggi. Il Qatar finanzia anche l’orgoglio calcistico nazionale: il Psg”.

INFANTINO

“Sotto il tetto del Qatar, il boss della Fifa Infantino si sente evidentemente sempre più a suo agio. Ha tenuto i suoi incontri segreti con il procuratore capo svizzero Michael Lauber nel lussuoso hotel bernese Schweizerhof, che appartiene all’emirato e ospita comodamente la propria ambasciata proprio accanto alla sala conferenze. I pubblici ministeri in Germania e altrove si sono spesso lamentati del fatto che la Fifa non stia esercitando la pressione desiderata su Doha in nessun procedimento preliminare sulle accuse di corruzione: come è potuto accadere che il consiglio di amministrazione della Fifa abbia votato per una Coppa del Mondo di calcio nella sabbia del deserto di un emirato delle dimensioni dell’Assia settentrionale alla fine del 2010?”.

Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani 1

I conflitti di interesse sono ovunque. “La famiglia Fifa si annida in un magnifico edificio cofinanziato da Doha, mentre in alcuni arrondissement la Procura Nazionale delle Finanze (PNF) sta conducendo un’inchiesta sulla corruzione privata e “associazione criminale” sulla controversa assegnazione del Mondiale in Qatar. Ci sono due giudici istruttori al lavoro”.

L’intera faccenda influirà sulla Fifa in termini di tassazione. “A Zurigo, in quanto associazione di diritto privato svizzero, gode di vantaggi fiscali: paga solo il 12% di tasse. In Francia non sarà più così. Ufficialmente, la Fifa di Parigi vuole migliorare i suoi legami con il mondo del calcio francofono, ma anche con istituzioni come l’Unesco. Gli amici influenti, come ha dimostrato il controverso Infantino, non sono mai abbastanza per il capo della Fifa”.

infantino hamad bin khalifa al thani 3