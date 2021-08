“GRAZZIE JUVENTUS” - CR7 DOPO TRE ANNI A TORINO NON HA NEMMENO IMPARATO A SCRIVERE GRAZIE IN ITALIANO - L’ADDIO SU INSTAGRAM AL CLUB BIANCONERO, PIENO DI ERRORI DI BATTITURA: “I ‘TIFFOSI’ MI HANNO SEMPRE RISPETTATO. AMERÒ SEMPRE LA CITTÀ DI TORINO FINO AI MIEI ULTIMI GIORNI. SARETE SEMPRE NEL MIO CUORE. GRAZZIE” E ALTRE BANALITÀ VARIE E AVARIATE

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

cristiano ronaldo 9

Cristiano Ronaldo ha salutato ufficialmente i tifosi della Juventus dopo il suo passaggio al Manchester United. Il portoghese ha pubblicato un lungo messaggio diretto a tutti i supporters bianconeri ringraziandoli per i 3 anni trascorsi insieme.

Un post su Instagram in cui ha raccontato i successi, le soddisfazioni e le emozioni di vestire la maglia bianconera. Il post di Cristiano Ronaldo, con qualche errore di battitura, è stato accompagnato da un video dei suoi momenti migliori alla Juventus.

GRAZZIE JUVENTUS - CRISTIANO RONALDO SU INSTAGRAM

"Oggi parto da un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione.

Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. “Juve, storia di un grande amore. Bianco che abbraccia il nero. Coro che si alza davvero. Juve per sempre sara…” sarò sempre uno di voi. Ora fai parte della mia storia, come sento di essere parte della tua. Italia, Juve, Torino, tiffosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore".

CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United dopo 12 anni. Il portoghese aveva lasciato gli inglesi nel 2009 per sposare il progetto del Real Madrid con il quale ha scritto la storia prima di accettare il corteggiamento della Juventus che nel 2018 è riuscita a portare il portoghese alla corte di Allegri prima dell'addio del tecnico livornese. Ben 101 gol in bianconero per Cristiano Ronaldo prima di lasciare la società di Agnelli un anno prima della naturale scadenza del suo contratto fino al 2022.

GRAZZIE A TUTTI - CRISTIANO RONALDO SU INSTAGRAM 1

Al Manchester United il portoghese guadagnerà 25 milioni di euro netti a stagione più bonus firmando un biennale con i Red Devils. Alla Juventus invece sono andati poco più di 25 milioni di euro che era la cifra richiesta dalla società bianconera sin dal primo momento anche al Manchester City (che ha poi deciso di defilarsi).

cristiano ronaldo 14 cristiano ronaldo 13 cristiano ronaldo 11 IL TWEET DEL MANCHESTER UNITED PER IL RITORNO DI CRISTIANO RONALDO