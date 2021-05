“HA TOCCATO TERRA DUE VOLTE, SONO SICURO AL 100%” - BERRETTINI ELIMINATO DA TSITSIPAS -IL TENNISTA ROMANO SI È INCAZZATO NEL CORSO DEL TIE-BREAK DEL PRIMO SET PER UN DOPPIO RIMBALZO NON VISTO DALL’ARBITRO CHE HA CANDIDAMENTE CONFESSATO: "DA QUI NON VEDO QUELL'ANGOLO". PURTROPPO IL VAR NON C'È. – ALLA FINE L’AZZURRO AMMETTE: "TSITSIPAS È STATO PIÙ GIOCATORE DI ME"

"Sicuramente oggi Tsitsipas è stato più giocatore di me", ha ammesso Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set contro il greco, numero 5 al mondo, negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia.

"Nel secondo set ho servito peggio - ha proseguito l'italiano. Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui".

Il numero 1 azzurro parla anche del doppio rimbalzo a favore dell'avversario non visto dall'arbitro nel tie-break del primo set: "Per me era evidente, ma era difficile vederlo in diretta. Io me ne sono accorto perché la pallina girava nell'altro senso. Sono sereno comunque, è un episodio in un momento importante difficile da digerire, ma non ho perso per quello. Il secondo set è finito 6-2".

BERRETTINI-TSITSIPAS

Matteo Berrettini è stato eliminato negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia da Stefanos Tsitsipas, uno dei primi cinque giocatori al mondo. Ovviamente ogni sconfitta fa male, ma questo un po' di più per il numero 9 del mondo che è romano e naturalmente ci tiene al torneo di casa.

Nonostante le fatiche di Madrid, Berrettini in scioltezza aveva superato i primi due turni e sapeva che oggi avrebbe vissuto delle difficoltà contro il greco, che da pronostico ha vinto. Ma la rabbia c'è stata, oltre al dispiacere, per un punto contestato e mal giudicato dall'arbitro. Un punto che ha cambiato il corso del tie break del primo set che ha indirizzato la partita dalla parte del vincitore del torneo di Montecarlo.

Perché Berrettini si è infuriato nel tie break con l'arbitro

Berrettini si porta sul 3-1 nel tie break, ma subisce la rimonta di Tsitsipas. Il tennista italiano sa che di chance per agganciarlo ce ne sono poche e con un bel tocco gioca una palla corta, il greco scatta, ci arriva, colpisce e passa. Il punto è un vincente: 6-3, e tre setpoint.

Berrettini, che è un giocatore molto corretto, protesta: all'arbitro Carlos Bernardes, uno dei più esperti del circuito, dice che la pallina è rimbalzata due volte – il doppio rimbalzo è vietato, se c'è prima che l'avversario colpisca è punto vinto per chi ha tirato. All'arbitro dice: "Non hai visto? Ha toccato terra due volte, al cento percento". Non sono veementi le proteste ma Matteo cerca di far valere le sue ragioni. Ma non c'è niente da fare. L'arbitro gli risponde dicendo: "Da qui non vedo quell'angolo". Purtroppo il VAR non c'è. Dunque giusta o sbagliata la decisione dell'arbitro è stata quella. Rivedendo le immagini in tv si capisce che Berrettini aveva ragione.

Tsitisipas ai quarti con Djokovic

Dopo la partita è rimasto della sua opinione Berrettini che con grande sportività ha poi dichiarato che poco sarebbe cambiato considerato poi il prosieguo dell'incontro, che Tsitsipas ha vinto 7-6 6-2. Il greco se la vedrà con Djokovic nei quarti.