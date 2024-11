“HA UNA VAGINA NELL’ASCELLA” – LA RICONOSCETE? I PIPPAROLI HANNO PASSATO LE ULTIME ORE A COMMENTARE SUI SOCIAL IL DETTAGLIO PORCINO DELLA FOTO DEL NOTO VOLTO TV, EX STUDENTESSA DI LETTERE ALLA CATTOLICA - I BACCHETTONI HANNO CENSURATO GLI APPREZZAMENTI – “STATE MALE, SIETE PERSONE MOLTO DISTURBATE” - NON MANCANO I COMPLIMENTI PER LA CONDUZIONE: “E’ FUORI CONCORSO, È BRAVISSIMA E COMPETENTE” – DI CHI SI TRATTA?

Estratti da mowmag.com

Dopo dieci anni alla guida della Formula 1 infatti a partire da questa stagione la giornalista Federica Masolin è passata al calcio e nella calda estate europea è arrivata per lei la prima "prova" con la Nazionale. Ma la trentanovenne milanese come è arrivata fin qui? Quale è stato il percorso che l’ha resa nota al grande pubblico?

Approdata a Sky subito dopo l’università, dove ha studiato Lettere presso l'Università Cattolica di Milano, Federica ha seguito agli esordi svariati sport, tra cui la pallavolo, per poi giungere nel mondo dei motori per Sky Sport nel 2014, l’anno successivo all’acquisizione dei diritti da parte dell’emittente fondata da Murdoch. Per gli appassionati dell’alta velocità quello della Masolin non è stato un saluto facile da digerire, era lei il punto di riferimento e la voce narrante che accompagnava i tifosi in ogni Gran Premio al fianco di Davide Valsecchi, ma è stata la stessa Federica a rassicurare i fan, dicendosi pronta a una nuova grande sfida della propria carriera.

Spigliata e abituata al piccolo schermo, sembra non incontrare minime difficoltà e i commenti che le vengono rivolti sui social sono tutti positivi. Non mancano i nostalgici come chi le dice “Ciao Federica, ti seguo sempre sia in Champions League. Sei bravissima, bellissima e dolcissima. Senza di te non guardo più la Formula 1, non ha più senso. Sei la mia giornalista preferita”, o chi la prega “torna in F1, ti prego si sente la tua mancanza”.

Non mancano, però, nemmeno i complimenti per la conduzione: “La Masolin è fuori concorso, applausi”, “Federica super, che conduzione”, “sei bravissima e competente”.

