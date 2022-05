“HAMILTON, SEI UNA MERDA” – IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 VIENE INSULTATO VIA SOCIAL: L’HATER È UN DIPENDENTE MCLAREN? IL TEAM: "INDAGHIAMO" – SE FOSSE RICONOSCIUTO COLPEVOLE IL BEONE DA TASTIERA RISCHIEREBBE IL LICENZIAMENTO - VA RICORDATO CHE HAMILTON VINSE IL PRIMO DEI SUOI 7 TITOLI PROPRIO CON LA MCLAREN, ALL'ULTIMA GARA DEL 2008, IL GP DEL BRASILE…

Lorenzo Pastuglia per gazzetta.it

lewis hamilton

Da “Hamilton, sei una m…” a “un c…. di m….”. Offese pesanti che non passano inosservate sui social. Quando poi si scopre che a scriverle potrebbe essere stato il dipendente di un team di F1 (la McLaren), il caso è servito. L’uomo avrebbe definito così il sette volte iridato della Mercedes su account privati Twitter e Facebook, che a oggi sono stati cancellati.

La scuderia di Woking ha già fatto sapere di indagare sull’accaduto, e, se i post abusivi venissero confermati, potrebbe procedere con il licenziamento del proprio dipendente. Per Lewis, invece, non è la prima volta che arrivano insulti del genere: l’ultimo lo scorso marzo da parte di un commissario di gara a Jeddah, che alla fine è stato subito allontanato dal circuito saudita.

Lewis Hamilton inginocchiato 2

I post del presunto dipendente McLaren contro Lewis erano iniziati dal secondo GP del Bahrain 2020, quando il pilota di Stevenage (già iridato) aveva saltato la gara perché positivo al Covid, venendo sostituito da George Russell. Allora l’hater festeggiò per la quarantena di 10 giorni, che comunque non impedì al numero 44 di tornare per il round finale di Abu Dhabi: “Che c…, finalmente! Non sopportavo di vederlo fare sempre bene (in pista, n.d.r.)”, le vergognose parole.

hamilton

Per poi aggiungere un “c…. di m…." a un tweet rilasciato nel 2021 dalla F1, nel quale era taggato Hamilton. E non finisce qui, una volta nominato Sir dal principe Carlo — subito dopo il duello per il titolo perso tra le polemiche, il passato dicembre, ad Abu Dhabi contro Verstappen —, l’uomo ha così scritto: “Oh, vaff….., (lo hanno premiato, ndr) per avere la macchina più veloce della griglia. Che c….”.

Il comunicato della McLaren: “Pronti a indagare” Persino quando Hamilton è stato squalificato dopo le qualifiche del passato GP di Interlagos — rimontando comunque nella Sprint Race del sabato, per poi trovare la vittoria la domenica — l’hater ha ancora detto la sua: “Evvai!!! Fuori dalle p…., m….”. Ma all’ennesimo messaggio razzista e offensivo scritto da questa persona, è stata avvertita la McLaren, che ha subito detto di essere pronta a indagare sull’accaduto.

hamilton verstappen

Così si legge in una nota del team: “Riteniamo che questi commenti siano completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura — è scritto — Prendiamo la questione estremamente sul serio e la stiamo indagando come priorità”. Curiosamente va ricordato che Hamilton vinse il primo dei suoi 7 titoli proprio con la McLaren, all'ultima gara del 2008, il GP del Brasile.

hamilton