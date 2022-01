10 gen 2022 18:08

“HO AVUTO IL COVID DUE VOLTE E NON SONO VACCINATO” – L’AMMISSIONE DI "NOVAX DJOKOVID" AL DOGANIERE DELL’AEROPORTO DI MELBOURNE – IL NUMERO 1 DEL MONDO HA ESIBITO UN CERTIFICATO IN SERBO CHE DIMOSTRA COME ABBIA AVUTO IL COVID IN DATA 16 DICEMBRE 2021 – “MI È STATO CONSEGNATO UN DOCUMENTO CON IL QUALE MI VENIVA ANNUNCIATA L’INTENZIONE DI ANNULLARE IL MIO VISTO. NON HO FIRMATO QUELLA COMUNICAZIONE PERCHÉ…”