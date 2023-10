“HO SCOMMESSO SU INTER E MILAN. IL DEBITO MI OSSESSIONAVA E I DEBITI CHE CONTINUAVANO AD AUMENTARE. NON C’ERA VIA D’USCITA” – LO JUVENTINO NICOLO' FAGIOLI, INVECE DI PRENDERSELA CON I GIORNALISTI, DOVREBBE FARE SOLO MEA CULPA - "NON HO MAI SCOMMESSO SULLE MIE SQUADRE, LA CREMONESE E POI LA JUVE". FAGIOLI HA SPESSO SALDATO I SUOI DEBITI CON DEGLI OROLOGI....

Giorgio Marota per corrieredellosport.it

nicolò fagioli

"Il debito mi ossessionava e i soldi che dovevo continuavano ad aumentare. Non c’era via d’uscita. Ti spezzo le gambe, mi dicevano". Le rivelazioni shock di Nicolò Fagioli alla procura federale, in un primo interrogatorio in estate, nelle ultime ore hanno fatto il giro del web.

Ammissioni di colpa, rivelazioni sincere e un sentimento di vergogna per le proprie azioni che hanno favorito l’accordo con la procura per uno stop di 7 mesi più altri 5 di pena riabilitativa, durante i quali il calciatore dovrà testimoniare ai giovani il proprio impegno contro la ludopatia e continuare a seguire un percorso di cura.

Le scommesse di Fagioli

SANDRO TONALI - NICOLO ZANIOLO - NICOLO FAGIOLI - MEME FEBBRE DA CAVALLO

“Il debito era così alto che, se vincevo, ormai non incassavo più nulla”. Le rivelazioni proseguono, citando “un amico stretto nel ritiro della nazionale Under 21”, con tutti gli indizi che portano a Sandro Tonali “che mi suggerisce di giocare su un sito illegale. Lo vidi giocare e chiesi informazioni. Mi disse che potevo farlo anche io perché non c’era traccia delle scommesse”. “Ricordo alcuni nomi di questi siti - aggiunge Fagioli - due si chiamavano Icebet e Betart ma cambiavano nome ogni volta”.

nicolò FAGIOLI

C’è una data precisa, nei racconti del 22enne, che segna l’inizio delle sue scommesse sul calcio: “Gennaio 2022, prima puntavo soprattutto sul tennis poi ho iniziato a scommettere sulle partite. Non ho mai scommesso sulle mie squadre, la Cremonese e poi la Juve. Ma sulla Serie A sì: su Torino-Milan ad esempio. Ma anche in Champions su Inter-Real Madrid. Scommettevo soprattutto sulle gare in corso di svolgimento”. Fagioli ha spesso saldato i suoi debiti “con degli orologi. Pagavo con bonifico, oppure i titolari delle piattaforme passavano a ritirarli in una gioielleria di Milano. Ho chiesto anche dei prestiti a dei compagni, ad esempio Gatti e Dragusin”. Sui social, commentando un post che riporta le sue dichiarazioni, Fagioli ha usato l’emoticon del vomito. “Sono disgustato” la sua reazione. Ma è tutto scritto nei verbali.

BUFFON FAGIOLI NICOLO FAGIOLI NICOLO FAGIOLI NICOLO ZANIOLO NICOLO FAGIOLI SANDRO TONALI