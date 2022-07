3 lug 2022 16:24

“HO SOFFERTO. AVEVO 16 ANNI E FACEVO FATICA A INTEGRARMI” – THOMAS CECCON, CAMPIONE DEL MONDO (CON RECORD) DEI 100 DORSO, TORNA A PARLARE DEL NONNISMO SUBITO I PRIMI TEMPI IN NAZIONALE: MA PERCHÉ NON TIRA FUORI I NOMI DEI COLLEGHI PIÙ GRANDI CHE LO BULLIZZAVANO? CI SARÀ IN MEZZO QUALCHE PEZZO GROSSO? – “DI CERTO NON PENSAVO DI ESSERE ACCOMODANTE SOLO PER FARE UN PIACERE A QUALCUNO. UN REGALO DOPO BUDAPEST? NON FANNO PER ME CELLULARI E VESTITI. NON SONO NEMMENO FIDANZATO, MI PIACEREBBE COMPRARE CASA, E INTANTO MI DILETTO CON GLI…” - VIDEO