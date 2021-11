2 nov 2021 17:17

“IBRA SEI UNO ZINGARO”: LA CURVA DELLA ROMA CHIUSA PER UN TURNO CON PENA SOSPESA. IL GIUDICE SPORTIVO HA PUNITO L'INTERO SETTORE PER GLI INSULTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DELLO SVEDESE E KESSIE: SE EPISODI SIMILI DOVESSERO RIPETERSI LA SANZIONE DIVENTERÀ EFFETTIVA E DI DUE TURNI. MULTATO MOURINHO PER "PAROLE IRRISPETTOSE" VERSO L'ARBITRO – MULTA DI 25MILA EURO ALL'ATALANTA PER IL LANCIO DI OGGETTI E MONETINE CONTRO REINA