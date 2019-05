''LA SERIE SU DI ME NON SI FA'' - VIDEO: TOTTI INTERVISTATO DALLE ''IENE'', VERDONE CHE MOSTRA GRAN DOTI COL PALLONE (MA POI CADE RIDENDO), BORGHI CHE DICE ''CERTO CHE VORREI INTERPRETARE FRANCESCO, MA COL PALLONE NON SO' BONO E DI CALCIO NON CAPISCO NIENTE'' - MA ALLA FINE IL CAPITANO APRE ALL'IDEA DI TRARRE UNA SERIE DALLA SUA VITA…