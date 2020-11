26 nov 2020 17:47

“È INSPIEGABILE CHE PER 12 ORE MARADONA NON ABBIA AVUTO ATTENZIONI O CONTROLLI DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO” - L'AVVOCATO DEL PIBE CRITICA IL RITARDO DELLE CURE MEDICHE NELLE ULTIME ORE DI DIEGO - "L'AMBULANZA HA IMPIEGATO PIÙ DI MEZZ'ORA PER ARRIVARE, È STATA UN'IDIOZIA CRIMINALE. QUESTO FATTO NON DEVE ESSERE TRASCURATO E CHIEDERÒ CHE LE CONSEGUENZE SIANO INDAGATE FINO ALLA FINE. COME MI HA DETTO DIEGO: SEI IL MIO SOLDATO, AGISCI SENZA PIETÀ" - STASERA FUNERALI E SEPOLTURA DI MARADONA – IL PAPA MANDA UNA LETTERA