3 dic 2022 15:57

“INVENTANO SOLO MERDA”. GARY LINEKER, EX ATTACCANTE DELLA NAZIONALE INGLESE OGGI COMMENTATORE DELLA BBC, SPARA A PALLE INCATENATE CONTRO IL "DAILY MAIL". IL QUOTIDIANO INGLESE AVEVA PUBBLICATO UN PEZZO IN CUI DENUNCIAVA IL LUSSUOSO TRATTAMENTO RISERVATO IN QATAR ALLE STELLE DELLA BBC GARY LINEKER, RIO FERDINAND OSPITATI IN UN RESORT DA SOGNO – “ESILARANTE QUANTO AL 'DAILY MAIL' SIANO OSSESSIONATI DALLA LORO AGENDA ANTI BBC” – VIDEO