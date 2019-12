10 dic 2019 16:21

“IO IN DISCUSSIONE? RIAPRITE I MANICOMI”, LA CONFERENZA-SHOW DI EZIOLINO CAPUANO, ALLENATORE DELL’AVELLINO, DOPO LA VITTORIA PER 3-1 SULLA SICULA LEONZIO - I SEGMENTI TATTICI, I COGLIONI OTTAGONALI, GLI ALLENATORI-TOTEM E GLI ALLENATORI ACCOMPAGNATORI CHE FANNO LINGUA A LINGUA CON I CALCIATORI, LA CITAZIONE DI LEOPARDI E… L’AMORE IN MACCHINA– VIDEO STRACULT