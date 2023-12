claudio lotito

Antonio Bravetti per "la Stampa" - Estratti

«Io non dormo, medito». Claudio Lotito non ci sta a passare per il bell'addormentato del Senato. L'emendamento alla manovra che confermava le agevolazioni fiscali per i calciatori, cancellate dal governo, non è passato. Bocciato domenica all'alba dalla commissione Bilancio, dopo una nottata di battaglia. Sconfitto?

«Non è vero niente - giura martedì pomeriggio in Transatlantico - quell'emendamento l'aveva fatto coso, Galliani, manco era mio». Eppure raccontano che è stato lui ad alzare il pressing sul ministro Luca Ciriani per farlo approvare. «Tutto vero», conferma l'esponente di FdI mentre incrocia il senatore. Da ragazzo il ministro giocava in porta e per tutta la notte ha respinto gli attacchi dell'esponente di Forza Italia. «Quello è un pungiball», gli concede il presidente della Lazio.

Lotito assopito, Lotito a dieta, Lotito che perora la causa dei club di serie A. Sono i racconti che si raccolgono a palazzo Madama. Lui non si scompone: «Io sono abituato, come faceva Andreotti, a portare l'impermeabile estate e inverno: a me scivola tutto...». Epperò addormentato l'hanno anche fotografato, almeno in un'altra occasione. «Non stavo in commissione, stavo facendo vedere ai colleghi che quella sedia si reclina. Mi ci metto apposta, con le mani così, come un morto. Riposo, penso, elaboro».

Della battaglia condotta domenica notte resta convintissimo: «Tu sei un ricercatore andato all'estero perché in Italia non avevi spazio. A un certo punto diventi un punto di riferimento, torni in Italia con tutta la famiglia, hai un abbattimento delle tasse del 25%. È un vantaggio anche per lo Stato perché le tasse le paghi qui, mentre prima erano soldi all'estero. Ora all'improvviso che si fa, si cambia la norma? Va bene, aboliamola, ma almeno a decorrere dal 2028, rispettando i contratti firmati».

Ai calciatori il governo ha detto no. «Qualcuno ha cominciato a speculare "no perché il calcio, il settore giovanile...": una stronzata». Ma l'ha detto Giorgetti. «Lascia perdere... Tu mica importi il ragazzino che prende 50 euro, importi i campioni. Quindi vai anche a mortificare la competitività del calcio italiano. Se tu oggi hai possibilità di avere Lukaku... gioca con la Roma, no?

Lukaku cor cavolo che lo pijavi! Hai capito qual è il problema? Mourinho non lo pijavi! Perché Mourinho si avvale di questa norma. Hai capito? Così crei un danno alle società: senza Mourinho e Lukaku la Roma è morta...». Eppure il ministro dell'Economia è convinto che le agevolazioni fiscali abbiano un «effetto distruttivo» sui vivai dei club di calcio. «È 'na cazzata, te l'ho spiegato». Non si riempie la serie A di stranieri, soffocando i giovani italiani? «E allora gioca con le pippe...».

Intorno a lui si è formato un capannello attento e divertito. Senatori e senatrici hanno confidenza col presidente della Lazio, la sua popolarità è indiscutibile. «Io in questo palazzo mica faccio la comparsa», assicura. Poi torna a gonfiare il petto: «Potete scrivere quello che vi pare, a me non me ne frega niente. Ricordateve però il film di Alberto Sordi, Il marchese del Grillo, così lo capite... Se ve ricordate quello, state apposto». Parla del marchese Onofrio che diceva al popolo «io so' io e voi non siete un cazzo»? «Me sa che m'hai capito».

