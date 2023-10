“IO NON SONO UN INFAME, NON SONO ANDATO DALLA POLIZIA A SPIFFERARE NULLA, HO UN MIO CODICE. NEMMENO VI IMMAGINATE COSA C’È SOTTO” – CORONA E QUEL “PIZZINO” IN DIRETTA TV A “AVANTI POPOLO”. A CHI ERA RIVOLTO? I LEGALI DI CASALE E EL SHAARAWY (NON INDAGATI MA TIRATI IN BALLO DA "FURBIZIO") ANNUNCIANO QUERELA - LA PISTA DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E LA RETE DELLE BISCHE DALLA LOMBARDIA AL MONTENEGRO – L'EX DG DELLA JUVE MOGGI, RADIATO PER CALCIOPOLI: "IL CASO SCOMMESSE? SONO RAGAZZI E SI SONO LASCIATI UN PO’ ANDARE. MA CON ME DIRIGENTE..."

“Io non sono un infame, io non sono andato dalla polizia a spifferare nulla, ho un mio codice, l’inchiesta c’era già e sarebbe andata avanti in ogni caso. Nemmeno vi immaginate cosa c’è sotto” Qui i sottotesti più interessanti…#AvantiPopolo #Corona pic.twitter.com/9zwZLVIdRl — nonleggerlo (@nonleggerlo) October 17, 2023

SCOMMESSE, LE CHAT E LE INTERCETTAZIONI

Da open.online

nunzia de girolamo intervista fabrizio corona

Ci sono le chat nei telefonini dei calciatori. E le intercettazioni dei dialoghi tra gli indagati. Ma anche gli omissis degli interrogatori. Come quello di Nicolò Fagioli, che reca «lunghe parti cancellate». Per questo la vicenda delle scommesse illegali dei calciatori potrebbe allargarsi a breve. E toccare una decina di giocatori e una trentina di tesserati in totale.

Mentre il caso di Sandro Tonali, che ha ammesso anche puntate sul Milan, potrebbe non essere isolato. D’altro canto, spiega oggi il Corriere della Sera, il fascicolo d’indagine numero 12.793 è stato iscritto nel 2022. Anche se i calciatori non sono al centro dell’indagine della pm Manuela Pedrotta. Che di solito si occupa di reati di mafia e sta seguendo la pista degli scommettitori per trovare il banco.

FABRIZIO CORONA NUNZIA DE GIROLAMO A AVANTI POPOLO

(…) La Stampa invece racconta oggi la rete delle bische che fa parte dell’indagine principale. Le piattaforme si trovano tra Lombardia e Montenegro. Gli indirizzi web emersi durante gli interrogatori sono tanti. Betart, Betar.bet, Specialbet.bet, Bullbet23.com.

La rete delle bische

Intanto ieri Fabrizio Corona, dopo l’ospitata in Rai, ha fatto i nomi di altri tre calciatori presuntamente coinvolti nel giro. Il laziale Nicolò Casale e il romanista Stephan El Shaarawy hanno smentito minacciando querele. Il terzo è Federico Gatti, 25 anni, difensore della Juventus. Il cui nome è già comparso nell’interrogatorio di Fagioli: il centrocampista ha detto di aver chiesto un prestito di 40 mila euro al difensore, non ancora restituito.

LE VOCI SU EL SHAARAWY E CASALE PRONTA LA QUERELA PER CORONA

Nicola Balice per "la Stampa" - Estratti

il faraone el shaarawy foto mezzelani gmt 035

D a un'emittente televisiva all'altra, allargando la lista dei nomi di presunti calciatori coinvolti nella vicenda scommesse. Il controverso ruolo di Fabrizio Corona e della sua rumorosa inchiesta parallela a quelle di Procura di Torino e Procura Federale continua a catalizzare l'attenzione. Raccogliendo però altre smentite. E dopo lo sfogo notturno post-ospitata su Rai 3 ad "Avanti Popolo" («Mi hanno censurato»), è arrivato quasi all'alba l'ennesimo Tapiro d'oro consegnatogli a Roma da "Striscia la Notizia".

In questa occasione Corona ha così rivelato altri nomi: «Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle scommesse mentre palleggiano.

Allora li faccio a voi i nomi. Tiro fuori El Shaarawy (Roma, ndr), non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l'ho accennato in studio. Casale (Lazio), che ha litigato con l'Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti (Juve), di cui ha parlato Fagioli». Immediate le reazioni. E le smentite, secche. Dalla Procura di Torino sono filtrate notizie riguardo l'assenza di evidenze in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illecita dei tre calciatori in questione. Annuncia querele invece Guido Furgiuele, avvocato di Nicolò Casale

FABRIZIO CORONA A AVANTI POPOLO

(…) Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità». Sulla stessa falsa riga anche la posizione dei legali di Stephan El Shaarawy: «Non ha nulla da spartire con le scommesse di qualunque tipo. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo: pronti a querelare».

MOGGI

Da ilnapolista.it

“CON ME ALLA JUVENTUS NON CI SAREBBERO STATI I CASI POGBA E FAGIOLI” – “Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista. Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io”.

“CASO SCOMMESSE, REGOLE DA CAMBIARE” – “Caso scommesse, sono ragazzi e si sono lasciati un po’ andare. Bisogna aggiustare il tiro. Non si può scommettere sul proprio campionato e sulla propria squadra, ma su una partita che si gioca dall’altra parte del mondo puoi scommettere tranquillamente”.

NICOLO ZANIOLO NICOLO FAGIOLI SANDRO TONALI nicolò FAGIOLI

nicolò fagioli

SANDRO TONALI - NICOLO ZANIOLO - NICOLO FAGIOLI - MEME FEBBRE DA CAVALLO luciano moggi