18 dic 2021 14:06

“JOMA” NUN FA LA STUPIDA – OGGI L'ATALANTA NON SCENDERÀ IN CAMPO CON LA MAGLIA NATALIZIA SPECIALE DISEGNATA DALLO SPONSOR TECNICO "JOMA" - DOPO LE POLEMICHE CON I TIFOSI, LA SQUADRA HA FATTO UN PASSO INDIETRO – A SCATENARE LA POLEMICA È LO SKYLINE PRESENTE SULLA MAGLIETTA: NON SAREBBE QUELLO DI BERGAMO, MA DI…